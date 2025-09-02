Premiere der Munich Fashion Week 2025

Mode, Glamour und Networking vom 4. bis 7. September im Marriott City West.

Die Munich Fashion Week feiert ihre Premiere vom 4. bis 7. September im Hotel Marriot City West (Adresse: Landsberger Str. 162, 80687 München) und bringt internationales Modeflair in die bayerische Metropole.

Zahlreiche Designer:innen und Partner aus dem In- und Ausland, darunter unter anderem Dirndl Liebe, Pia Bolte, Rettl 1868, Lovely Apple sowie die Deutsche Meisterschule für Mode und die AMD präsentieren ihre Kollektionen, Visionen und Trends. Erwartet werden mehr als 3.000 Gäste, darunter Special Guests, Prominenz aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft sowie führende Vertreter:innen der Mode- und Lifestyle-Branche.

Die Munich Fashion Week bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Fashion Shows, Red Carpet Events, Designer Lounges und After-Show-Partys. Damit etabliert sich München als neuer Treffpunkt für Mode, Kreativität und Business in Deutschland.

Programm:

• Freitag, der 5. September 2025: Premiere

• 17:00 Uhr: Roter Teppich

• 20:00 Uhr: Fashion Show

• 21:00 Uhr: Panel Talk

• 22:00 Uhr: Afterparty

Samstag, der 6. September 2025:

• 14:00 Uhr: Tanja Unlimited & Fénix Atelier

• 16:00 Uhr: Safaa Mode & Rettl 1868

• 18:00 Uhr: Pia Bolte Beach & Lovely Apple

• 20:00 Uhr: Dirndl Liebe & Pia Bolte Couture

Sonntag, der 7. September 2025:

• 12:00 Uhr: Dirndl Liebe Hochzeit

• 14:00 Uhr: Deutsche Meisterschule für Mode

• 16:00 Uhr: roubs style

• 18:00 Uhr: AMD

Das vollständige Programm aller Shows sowie Ticketinformationen können unter https://www.munichfw.de abgerufen werden.