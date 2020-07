Premiere in München: Neuer E-Bus von MAN im Testeinsatz auf der Linie 100

Die Mobilitätsmacher treiben die Entwicklung emissionsfreier Busse voran: Im Rahmen ihrer Innovationspartnerschaft mit MAN setzt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ab sofort einen Elektrobus von MAN für einen Feldversuch auf der MVG-Museenlinie 100 zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof ein. Dabei handelt es sich um eine Premiere: Der MAN Lion’s City E fährt in München erstmals im Linienbetrieb.

Auf dem Weg zu Null Emissionen

„Wir freuen uns, dass MAN einen seiner ersten E-Busse gemeinsam mit uns als Verkehrsunternehmen in unserem Münchner Busnetz testet. Wir sind gespannt, wie sich das Fahrzeug bewährt und welche Erfahrungen wir sammeln können. Unser Ziel für die kommenden zehn Jahre ist klar: weg vom Öl und hin zu Null Emssionen im Betrieb. Dafür brauchen wir zuverlässige und reichweitenstarke E-Busse“, so Ingo Wortmann, Chef der MVG und Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke München (SWM). Für die SWM/MVG liegt der Fokus insbesondere auf der Reichweite und ihrer Abhängigkeit etwa von der Anzahl der Fahrgäste und den vorherrschenden Temperaturen, da Heizung und Lüftung einen hohen Energiebedarf haben.

Im Rahmen mehrerer Feldversuche sammelt MAN mit dem Lion’s City E umfangreiche Praxiserfahrungen im täglichen Linienbetrieb. „Unsere E-Bus Demoflotte bestehend aus 15 Fahrzeugen ist im Jahresverlauf 2020 in fünf europäischen Ländern im Kundeneinsatz. Dass einer der ersten neuen MAN-Elektrobusse nun seinen geplanten Praxisbetrieb auf den Straßen Münchens startet, darauf sind wir besonders stolz“, sagt Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus bei MAN Truck & Bus.

Das Thema Elektrifizierung treibt MAN seit Jahren an und um: „Bereits 1972 waren Spitzensportler bei der Olympiade in München mit MAN-Elektrobussen umwelt-freundlich unterwegs, vor zehn Jahren haben wir unseren ersten serienreifen Hybridbus an die Stadt München übergeben – der Startschuss für den Praxisbetrieb des neuen Lion’s City E auf der Linie 100 ist nun ein weiterer Meilenstein in der eMobility-Roadmap von MAN“, betont Kuchta.

Mindestens 200 km Reichweite

Das komplett im MVG-Design ausgestattete Mietfahrzeug ist ein zwölf Meter langer Solobus mit drei Türen. Die Sitzbank in der letzten Reihe ist bei diesem Fahrzeug erstmals durchgehend, so dass fünf Fahrgäste darauf Platz nehmen können. Der optimierte Sitzbereich im Heck, der durch den Entfall des Motorturms entstehen konnte, sorgt auch für ein größeres Raumgefühl und freundlichere Lichtverhältnisse. Die Reichweite beträgt laut Hersteller zuverlässig mindestens 200 km über die gesamte Lebensdauer der Batterien, unter günstigen Einsatzbedingungen soll der E-Bus bis zu 270 km am Stück zurücklegen können.

Die insgesamt sechs Lithium-Ionen-Batteriemodule sind sicher und wartungsfreundlich auf dem Dach verbaut und haben eine Gesamtkapazität von 480 kWh. Mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW kann der Bus in weniger als drei Stunden über Nacht komplett geladen werden.

Bessere Batterien und Klimatisierung – weniger Gewicht

„Für unsere Busflotte werden wir in Zukunft keine Verbrenner mehr bestellen. Umso wichtiger sind die Fortschritte bei der Entwicklung elektrischer Busse. Worauf es jetzt ankommt: eine hohe Leistungsfähigkeit bei den Batterien, ein geringes Gewicht der Fahrzeuge und eine möglichst hohe Effizienz bei den Heiz- und Kühlsystemen“, ergänzt Ingo Wortmann.

Für die Klimatisierung des MAN Lion’s City E sorgt ein automatisch geregeltes Tem-peraturmanagement mittels Wärmepumpe, die an heißen Tagen kühlt beziehungsweise bei kälteren TemperaturenWärme abgibt. Zusätzlich unterstützen elektrische Heizelemente im Innenraum die Pumpe im Winter.

Bisher setzt die MVG in der Regel fünf Elektrobusse auf der Linie 100 ein. Zusätzliche Fahrzeuge sind bestellt, weitere Ausschreibungen in Vorbereitung. Im September werden beispielsweise die ersten zwei Elektro-Gelenkbusse in München erwartet. Dann kann die MVG-Museenlinie in Abhängigkeit von der aktuellen Fahrzeugverfügbarkeit erstmals komplett elektrisch fahren. 2021 wird die E-Busflotte der MVG aus mindestens 26 Fahrzeugen bestehen. Alle E-Busse fahren – wie auch U-Bahn und Tram – mit 100 Prozent Ökostrom der SWM.