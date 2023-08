Premiere: Münchens erster Stammstreckenflohmarkt am 26. August 2023

Das gab es noch nie! Ein riesiger Flohmarkt, der über die komplette Länge der Münchner S-Bahn-Stammstrecke erfolgt.

Am Samstag, den 26. August 2023 findet auf Initiative des Münchner Radiosenders Gong 96.3 gemeinsam mit den Hofflohmärkten „Münchens erster Stammstreckenflohmarkt“ statt.

Flohmärkte sind absolut im Trend. Nicht nur, weil man sich beim Kaufen gebrauchter Gegenstände viel Geld sparen kann, auch im Sinne der Nachhaltigkeit macht es absolut Sinn, durch Weiterverkauf den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern.

„Außerdem ist so ein Flohmarkt ein wunderbares Happening. Gerade jetzt, in den Sommerferien, hat man etwas Zeit, mal wieder aufzuräumen und zu überlegen, was man vielleicht nicht mehr braucht. Wenn man dann zusammen mit der Familie oder mit Freunden*innen einen Stand betreibt, ist das eine Riesengaudi – auch für alle, die einfach nur schlendern und schauen möchten“, sagt Gong 96.3 Morningman Mike Thiel, der die Idee zum gigantischen Flohmarkt hatte.

Entlang der S-Bahn-Stammstrecke sind die Anwohner*innen in den Vierteln von Pasing bis Ostbahnhof aufgerufen mitzumachen. Jeder Innenhof kann sich anmelden, denn der erste Münchner Stammstreckenflohmarkt von Gong 96.3 funktioniert nach dem Prinzip der Hofflohmärkte, die ebenfalls mit an Bord sind.

Hofflohmärkte Geschäftsführer René Götz: „Die Hofflohmärkte in München haben ja lange Tradition und finden seit vielen Jahren in den verschiedenen Vierteln statt. Die Idee von Gong 96.3, einen riesigen Hofflohmarkt entlang der kompletten Stammstrecke zu veranstalten, fanden wir von Anfang an super und freuen uns jetzt schon auf ganz viele Münchner*innen, die sich anmelden und dabei sind.“

Rund um die Haltestationen der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof kann am Samstag, den 26. August von 14 bis 21 Uhr gefeilscht werden. Alle, die mit ihrem Innenhof dabei sein möchten, können sich ab sofort unter www.radiogong.de und unter www.hofflohmaerkte.de anmelden.