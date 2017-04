Premiere zum Osterfest am Münchner Flughafen – Neue Airport-Ausstellung im Besucherzentrum lädt zum Anfassen und Mitmachen ein

Ein Ausflug zum Besucherpark des Münchner Flughafens über die Osterfeiertage lohnt sich dieses Jahr besonders: Am Karsamstag, dem 15. April 2017, öffnet die neue Airport-Ausstellung für alle interessierten Gäste ihre Pforten. Die komplett neu arrangierte Präsentation überzeugt durch ihre äußerst attraktiven Exponate und die interaktiven Medien, die die verschiedensten Aspekte des Luftverkehrs höchst anschaulich vermitteln.

Die neue Ausstellung wurde so konzipiert, dass Besucher den Flughafen hier nicht nur betrachten, sondern hautnah erleben können. Zu den Hauptattraktionen gehört ein großer leuchtender Globus, der durch Berühren die vielen Reiseziele aufzeigt, die von München aus direkt angeflogen erreicht werden. Zu weiteren interaktiven Erkundungen lädt ein riesiges Flughafenmodell ein, das mittels eines Steuerungsbildschirms bedient werden kann. Außerdem kann die Arbeit der Mitarbeiter am Flughafen München anhand von Videos mitverfolgt werden. Was macht ein Enteiser am Airport und wo arbeitet der Flughafen-Braumeister? Die Airport-Ausstellung im Besucherpark ist täglich von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr kostenfrei zugänglich.

Für zusätzlichen Spaß und viel Spannung sorgt am kommenden Wochenende das Osterfest am Münchner Flughafen. Am Ostermontag, dem 17. April 2017, findet die traditionelle Ostereiersuche im Besucherpark statt. Kinder haben die Möglichkeit gemeinsam mit dem Osterhasen die vielen bunten Schokoeier aufzuspüren. Zum Osterfest stehen außerdem wieder die beliebten 50-minütigen Kids-Airport-Touren auf dem Programm. Hierbei können exklusive Einblicke in das Flughafengeschehen hinter den Kulissen gewonnen werden. Die Teilnahme für Kinder ist kostenlos und auch die Eltern fahren zu einem ermäßigten Preis mit. Tickets gibt es solange der Vorrat reicht. Für das leibliche Wohl im Besucherpark sorgt auch dieses Jahr das Team von Tante Ju‘s Speisewerkstatt mit besonderen Kindergerichten.

Als besondere Osterüberraschung werden unter allen Teilnehmern der AirportTouren zwei Flugtickets mit der Fluglinie Nordica von München nach Tallinn verlost. Weitere Infos zum Programm unter www.munich-airport.de/osterinsel