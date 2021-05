Priorisierung für Johnson & Johnson-Impfstoff aufgehoben

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wird in Deutschland künftig in der Regel bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt. Nach ärztlicher Aufklärung können sich aber auch Jüngere dafür entscheiden: Die Priorisierung für diesen Impfstoff wird aufgehoben. Das beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag.

Die Priorisierung für den Impfstoff von Johnson & Johnson wird aufgehoben. Das entschieden die Gesundheitsminister von Bund und Ländern gemeinsam am Montag. Damit werde allen die Möglichkeit gegeben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.