Prof. Ulrich Spiegl ist neuer Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie in der München Klinik Harlaching

Seit 1. April steht die Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der München Klinik Harlaching unter neuer chefärztlicher Leitung: Mit Prof. Dr. med. Ulrich Spiegl (45 Jahre) übernimmt ein national und international renommierter Experte, der die gesamte unfallchirurgische, orthopädische und wirbelsäulenchirurgische Bandbreite beherrscht. Breiter aufstellen möchte er auch die hohe unfallchirurgische und orthopädische Expertise in Harlaching.

„Ich möchte Innovationskraft mitbringen“ – unter dieser Klammer fasst Prof. Ulrich Spiegl, der zum 1. April die Chefarztposition in Harlaching übernommen hat, seine Ziele für die neue Wirkungsstätte zusammen. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und setzt die Schwerpunkte seiner Arbeit in der Polytraumaversorgung, Alterstraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie. Spezialisiert hat er sich durchwegs an Exzellenzzentren seines Fachs: Auf Stationen an der Unfallklinik Murnau und am Steadman Institute (Colorado), das in der Sportmedizin weltweit renommiert und in München insbesondere im Profifußball bekannt ist, folgte eine langjährige Tätigkeit an der Universitätsklinik Leipzig und dort zuletzt als geschäftsführender Oberarzt und stellvertretender Bereichsleiter der Unfallchirurgie.

Rückkehr nach München: „Großer Wunsch geht in Erfüllung“

Mit der Chefarztposition in Harlaching kehrt der Murnauer zurück nach Bayern und in seine Studienstadt München. „Mit der Heimkehr geht für mich ein großer Wunsch in Erfüllung. Harlaching genießt weit über die Grenzen Münchens hinaus einen hervorragenden Ruf. Mein Ziel ist es, diesen Ruf gemeinsam mit meinem Team zu festigen und weiter auszubauen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, so Prof. Spiegl. Eine wichtige Basis schafft hierfür sein fachgesellschaftliches Engagement – unter anderem als stellvertretender Vorsitzender der Sektion Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) gestaltet Prof. Spiegl seinen Fachbereich auch auf politischer Ebene mit. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Prof. Spiegl einen international renommierten Experten seines Fachs für unser Haus gewinnen konnten – das zeigt einmal mehr, dass wir in der München Klinik Medizin auf Spitzenniveau und die wichtige Daseinsvorsorge vereinen“ sagt Dr. med. Axel Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik.

Traumazentrum mit Relevanz über die Grenzen Münchens hinaus

„Harlaching bietet als überregionales Traumazentrum mit angeschlossenem Luftrettungsstützpunkt das unfallchirurgische Gesamtpaket“, ordnet Prof. Spiegl die Relevanz des Standortes Harlaching insbesondere mit Blick auf die Versorgung von schwerstverletzten Patient*innen aus München und dem Umland ein. Mit dem „Christoph 1“ ist in Harlaching seit über 50 Jahren der deutschlandweit erste Rettungshubschrauber beheimatet. Diesen Standortvorteil will Prof. Spiegl künftig noch stärker nutzen

Ein besonderes Anliegen ist ihm auch die stärkere Vernetzung von unfallchirurgischer Expertise in Deutschland – hier plant er insbesondere einen engen wissenschaftlichen Austausch mit den Kliniken in Leipzig und Murnau.

Gesamthaftes orthopädisches und unfallchirurgisches Spektrum

Prof. Ulrich Spiegl ist Unfallchirurg und Orthopäde mit Leib und Seele. Sein Herz schlägt seit dem Medizinstudium für das Fach, das gleichermaßen eine flexible Teamarbeit und unmittelbare Erfolgserlebnisse durch sichtbare Ergebnisse ermöglicht. Einen Vorteil sieht er insbesondere in der großen Bandbreite mit Patientenklientel von der jungen Sportlerin bis zum hochbetagten Patienten. Dieses breite Feld möchte Prof. Spiegl in Harlaching künftig noch stärker abbilden und neben der klassischen Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie in der Alterstraumatologie sowie in der Orthopädie und Sportmedizin zusätzliche Schwerpunkte setzen. Das bringt Vorteile für Patient*innen, die das gesamthafte Behandlungsspektrum auf höchstem Niveau unter einem Dach vorfinden. Gleichzeitig eröffnen sich für junge Ärztinnen und Ärzte neue Weiterbildungsmöglichkeiten. „Mein Ziel ist es, dass künftig der gesamte Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie in Harlaching erworben werden kann“, so Prof. Spiegl.

Klinik-Neubau bietet neue Potenziale

In der hochmodernen Infrastruktur des voranschreitenden Harlachinger Klinik-Neubaus sieht der 45-Jährige enormes medizinisches Entwicklungspotenzial für seinen Fachbereich und den Schlüssel für die Festigung der München Klinik Harlaching in ihrer Position als eine der zentralen Anlaufstellen für Unfallchirurgie und Orthopädie im Münchner Süden. Hierbei werden die Schwerpunkte Alterstraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie zwei entscheidende Säulen bilden. Gerade die spezialisierte Versorgung von älteren Unfallverletzten wird in einer alternden Gesellschaft zunehmend relevanter. Häufige Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Herzschwäche erfordern bei einem Knochenbruch im Alter das interdisziplinäre Zusammenwirken aller beteiligten klinischen Fachbereiche sowie eine enge Zusammenarbeit mit den behandelnden niedergelassenen Fachärzt*innen. Die München Klinik Harlaching plant auf Basis ihrer bestehenden Expertise einen Ausbau zum spezialisierten Zentrum für Alterstraumatologie. Eine entsprechende Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie wird Prof. Spiegl gemeinsam mit seinem Team auf den Weg zu bringen. Fest im Blick hat er in allen Bereichen die Ambulantisierung, Digitalisierung und individualisierte Medizin als aktuell bestimmende Tendenzen in der Medizin.

Fernab des Krankenhauses verbringt der Familienvater seine Zeit am liebsten mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Er ist begeisterter Outdoor-Sportler und hegt eine große Leidenschaft für die Berge und die bayerischen Seen – an beiden Orten findet man ihn gern zu Fuß, auf dem Fahrrad oder beim Skifahren bzw. Tourengehen.