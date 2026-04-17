Professor Dr. Harald Lesch als Ehrenbürger der Stadt geehrt

Es ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt München zu vergeben hat und sie wird nur an Persönlichkeiten vergeben, die sich in ganz besonderem Maß um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben. Als neuster Träger der Ehrenbürgerwürde der Stadt München darf Professor Dr. Harald Lesch sich nun zu diesem erlesenen Kreis zählen. Bürgermeister Dominik Krause überreichte Lesch die Ehrenbürger-Urkunde gestern im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses.

Krause zitierte bei der Verleihung der Urkunde an den Physiker, Astronomen, Naturphilosophen und Autor Professor Dr. Lesch den Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg: „Der hat 1958 in seiner Festansprache zur 800-Jahr-Feier Münchens gesagt, sie sei eine Stadt, ‚die sich mehr als irgendeine andere Industriestadt der Welt darum bemüht hat, der Technik ihre menschliche Seite abzugewinnen, und in der sich die Wissenschaft vor allem durch eine menschliche Unmittelbarkeit und Lebendigkeit auszeichnet.‘“

Professor Dr. Lesch habe sich in dieser Hinsicht ganz besonders verdient gemacht, betonte Krause. Als international renommierter Astrophysiker sei Lesch nicht nur einer der bekanntesten Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München. In seinen Fernsehsendungen – Terra X im ZDF und alpha-centauri in der ARD – erkläre er die Grundzüge des Universums und des Sonnensystems auch so – auf Deutsch und ohne Fachausdrücke, wie er selbst sage – dass er damit eine für wissenschaftliche Themen außerordentliche Reichweite erziele. „Indem Sie komplizierte Sachverhalte allgemeinverständlich erklären, begeistern Sie ein breites Publikum für Ihre Themen“, so Krause.

Neben Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität unterrichtet Lesch auch Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München und macht sich als Mitglied des Bayerischen Klimarats für den Klima- und Umweltschutz stark. Als Botschafter unterstützt er auch Münchens Weg zur Klimaneutralität. Als München im vergangenen Jahr das offizielle Label der EU-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ erhielt, übernahm Lesch die Rolle als Klimabotschafter der Mission. Ziel der europaweiten Initiative ist es, neue Wege aufzuzeigen, wie Städte umweltfreundlicher, lebenswerter und zukunftsfähig gestaltet werden können. „Einen so renommierten und engagierten Münchner Wissenschaftler in den Kreis der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger aufzunehmen, freut mich sehr“, betonte Krause. Professor Dr. Lesch ist erst der 68. Münchner, dem diese Ehre seit der ersten Verleihung vor rund 250 Jahren zuteil wird. Unter den Geehrten finden sich große Baumeister wie Leo von Klenze und Gabriel von Seidl, Komponisten wie Richard Strauss und Carl Orff, bayerische Ministerpräsidenten von Wilhelm Hoegner bis Franz Josef Strauß sowie Wissenschaftler und Forscher wie Joseph von Fraunhofer und Max von Pettenkofer.

Für Lesch reiht sich die Ehrung ein in eine ganze Reihe hochkarätiger Auszeichnungen, die er bereits entgegennehmen konnte – vom Bayerischen Verdienstorden über das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse bis zum Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst. Die außergewöhnlichste Ehrung ist aber sicher, dass ein 1997 entdeckter Asteroid nach Harald Lesch benannt wurde. „In München erhalten Sie mit der Ehrenbürgerwürde aber immerhin eine Ehrentafel im Foyer des Alten Rathauses, wo die Namen aller Münchner Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger verewigt sind“, erklärte Bürgermeister Dominik Krause dem Geehrten. Dieser zeigte sich „geplättet“ angesichts der Ehrung durch die Stadt, in der er lebt. „München ist der ideale Platz für jemanden, der nach Möglichkeiten sucht“, erklärte Lesch. Hier könne er Physik und Philosophie lehren und Fernsehsendungen machen. „Hier können Menschen leuchten – ob in der Wissenschaft oder der Kunst.“ Die Kommunikation über Wissenschaft sei ihm wichtig, so Lesch. Deshalb engagiere er sich zusammen mit seiner Frau Dr. Cecilia Scorza auch in der Lehrerfortbildung. Lesch appellierte auch ganz allgemein, sich nicht voneinander zu entfernen, sondern das Zusammensein zu stärken, „denn der Mensch ist ein Zoon politikon, nur in der Gemeinschaft ist er Mensch“.

An der Verleihung der Ehrenbürger-Urkunde an Professor Dr. Harald Lesch im Rathaus nahmen auch die Münchner Ehrenbürger*innen Dr. Gertraud Burkert, Christian Ude, Heinrich Traublinger, Hans Podiuk und Siegfried Benker sowie zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte teil.