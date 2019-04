Programm Münchner Frühlingsfest 2019

Über 100 Schausteller sorgen mit ihren Belustigungen, Fahrgeschäften, Kinderkarussellen, Wurf-, Spiel und Schießbuden für Spaß, Spiel und Spannung auf der Theresienwiese. Für jeden Geschmack und alle Altersgruppen ist etwas geboten.

Belustigungen:

Alpenrausch

Boarisch – zünftig – narrisch. Der Berg ruft bei diesem modernen Laufgeschäft auf drei Etagen. Mit Lasertunnel, Toboggan-Rutsche und Wasserspielen in alpenländischer Optik. Nach einem steilen Aufstieg geht es mit der Toboggan-Rutsche hinab ins Tal.

Nostalgie-Geisterbahn

Die über 75 Jahre alte, familienfreundliche Nostalgie-Geisterbahn bietet Schrecken mit Frankensteins-Monster oder Graf Dracula.

Geister Schloss

Die Geisterbahn mit ihrer enormen Ausstattung erstreckt sich über zwei Etagen und ist der Anziehungspunkt für alle, die es gruselig wünschen. Die lebenden Geister sorgen für Gänsehaut pur.

Traditionelles / Gemütliches

Münchner Rutsch´n

Die 15 Meter breite und 55 Meter lange Rutsche in weiß-blau. Auf einer Rutschmatte sausen die Gäste in wenigen Sekunden herunter. Durch die leichten Wellen heben Kinder und Erwachsene für einen kurzen Moment ab. Eine Riesengaudi.

Musik-Express

Eine beschwingte Reise in die Vergangenheit. Bei dieser nie langweilig werdenden Fahrt geht es über Berg und Tal und man fühlt sich zurückversetzt in die 70er.

Kettenflieger / Wellenflieger

Zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest

Bereits im letzten Jahr hatte der neue Familienflieger sein Debüt auf dem Oktoberfest.

Nach dem Motto: „nur Fliegen ist schöner“, wurde ein traditioneller Fahrspaß in eine neue Technik für Groß und Klein umgesetzt. Die 24 Einzel- und 12 Doppelsitze verfügen über eine elektronisch überwachte Verriegelung.

Hochhinaus

55er Willenborg Riesenrad

Auch in diesem Jahr zum kleinen Jubiläum des 55. Münchner Frühlingsfestes präsentiert die Firma Willenborg ihr Riesenrad mit den geschlossenen Gondeln. Turnusmäßig wäre diesmal das Rad mit den offenen Gondeln zum Zuge gekommen. Was wäre ein Volksfest ohne Riesenrad. 36 geschlossene Gondeln schweben in 55 Metern Höhe am Volksfesthimmel und sorgen für einen freien Blick über München.

Mondlift

Die familienfreundliche Loopingfahrt in ca. 22 Meter Höhe, deren Fahrt durch den großen Fahrkreisdurchmesser als besonders angenehm empfunden wird.

Rasantes

Break Dancer

Die Fahrgäste werden in den Gondeln gleichzeitig vertikal und horizontal gedreht und geschleudert. Bei der besonderen Art der Beschleunigung kribbelt es im Bauch und bringt den Fans den besonderen Reiz. Der Break Dancer hat mittlerweile Kultstatus und ist ein beliebter Treffpunkt der Jugend.

Parkour

Der „Family thrill Ride“ namens Parkour, bekannt vom Oktoberfest, hat es in sich. Mit rasanten Bewegungen fühlt der Fahrgast bei einer Flughöhe von acht Metern in hängenden Gondeln seine absolute Beinfreiheit.

Techno Power

Der Drehkörper mit seinen Auslegern dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und klappt dann die Auslegerenden mit den Gondelkreuzen hydraulisch nach oben. Der rasante Fahrspaß.

Überkopf

High Energy

Hoch hinaus kommt man mit dem rasanten Fahrgeschäft High Energy. An einem rotierenden Arm sind sechs Gondeln befestigt, die sich noch mal um sich selbst drehen. Somit wird dreidimensional sichergestellt, dass der Fahrgast seine Orientierung verliert und der Fahrverlauf nicht vorhersehbar ist. Die Beine baumeln dabei frei in der Luft, was den Nervenkitzel erhöht.

Top Spin Fresh

Hochfahren, Schaukeln und Überschlagen in einer freischwingenden Gondel. Durch moderne Technik werden den Fahrgästen vertikale Kreisfahrten, Schaukelfahrten auf gleicher Bahn, Pendelfahrten mit kurzer Pendellänge und Loopings auf kleinstem Radius mit Spitzengeschwindigkeit von fast 30 Stundenkilometern geboten. Eine Wasserfontäne sorgt für den besonderen Kick.

Bahnen

Wilde Maus

Auf einer extrem schmalen Schienenstrecke mit Ecken und Kurven, erleben die Fahrgäste einen ständigen Richtungswechsel, der den Reiz dieser Fahrt ausmacht. Auf einer, 370 Meter langen, extrem schmalen Schienenstrecke mit Ecken und Kurven rasen die Chaisen wie die „Wilden Mäuse“.

Rio Rapidos

Sprudelnde Sturzbäche und unverhoffte Stromschnellen sorgen für ein besonderes Erlebnis in der größten transportablen Wildwasser-Raftingbahn. In runden Booten geht es mit 360° Drehung durch den Wasserkanal.

Autoscooter

Wer gerne seine Fahrkünste ausprobieren möchte, der ist genau richtig bei einem der drei Autoscooter: Scooter Zone, Rally 2000 oder Bayern Crash. In den flotten Schlitten geht es bei Diskomusik immer im Kreis.

Kinderfahrgeschäfte

Jumbo-Flug

Der Jumbo-Flug mit seinem sprechenden Elefanten „Benjamin“ zieht die kleinen Frühlingsfestgäste fest in seinen Bann.

Kinderautoscooter

Kinder-Rally der Mini-Autoscooter für die 5 bis 10 jährigen Frühlingsfestbesucher. Besonders begeistert sind die Kleinen von den Mini-Ninja-Autos.

Kinderkarusselle

Ein großes Vergnügen für alle Kleinen sind die zahlreichen Kinderkarusselle, wie z.B. das Kindersportkarussell mit seinen sprechenden Fahrzeugen.

Beach Party

Das erfrischend neue Spaßerlebnis, dem Spaziergang übers Wasser steht nichts mehr im Wege. Nicht wundern, wenn man nicht gleich „Herr der Lage“ ist.

Kinder Circus

Die bucklige Reise über Berg und Tal garantiert jede Menge Fahrspaß für die kleinen Volksfestbesucher.

Schießbuden und Spielgeschäfte

Hier kann jeder Besucher seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Viele Betreiber der Schießbuden und Spielgeschäfte haben traditionell auch ein Herz für die kleinen Gäste. Diese erhalten besondere Hilfe. Und zum Schluss gibt es auch eine Belohnung, wenn es nicht unbedingt gleich ein “Voll-Treffer” war.

Schießbuden

Bei diversen Schießbuden, kann der Besucher auf Walzen, Röhrchen oder Sterne schießen.

Beim „Goldenen Westen“ oder dem „Westernsaloon“ zielt man mit elektronischen Gewehren auf Punkte, die mechanische Figuren, wie einen wild flatternden Geier oder den Klavierspieler in Bewegung setzen.

Dschungel Bogenschießen

Zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest

Geschossen wird hier mit Pfeil und Bogen auf eine große Original-Bogenschieß-Zielscheibe. Mit einer brasilianischen Dschungeldekoration kann Groß und Klein sich dieser Herausforderung stellen. Es sind hier extra Kindersportbögen vorhanden.

Die Barrierefreiheit ist ebenfalls gegeben durch eine Rollstuhlrampe und die flache Theke ermöglicht das Schießen aus dem Rollstuhl.

Spiel

Ob Entenangeln, Fadenziehen, Pfeil- und Büchsenwerfen oder Tütenheben, die Spiele auf dem Frühlingsfest versprechen eine Mordsgaudi für alle Altersklassen.