PromiDartsWM auf ProAcht – Patrick Owomoyela und Stephen Bunting sind Weltmeister

Was für eine Leistungsexplosion! Vom Gruppenletzten zum Weltmeister. Patrick „Lass die Finger von“ Owomoyela und Stephen „The Bullet“ Bunting gewinnen die „Promi-Darts-WM“ 2025.

Herausragende 5,26 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) fiebern am Sonntagabend auf ProAcht mit der BVB-Legende und dem Weltranglistenfünften mit. Das Live-Spektakel überzeugt mit sehr guten 14,6 Prozent Marktanteil in der ProAcht-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.). Der Marktanteil liegt damit deutlich über 2023 (13,1 %) und 2024 (12,7 %).

Patrick Owomoyela nach dem Sieg: „Wir haben schwach angefangen. Es ist eben ein ganz anderes Setting, als vor einer großen Menge Fußball zu spielen. Aber mit der Hilfe von Stephen habe ich mich langsam reingefunden. Ich habe zu ihm gesagt: ‚Wir machen daraus das größte Comeback im Sport aller Zeiten‘.“

Teampartner Stephen Bunting: „Ich bin so happy, diesen WM-Titel mit Patrick gewonnen zu haben. Es ist meine erste ‚Promi-Darts-WM‘ und eine große Ehre für mich. Die Atmosphäre hier in Düsseldorf ist sensationell. Es ist eine besondere Nacht – ich werde sie lange in Erinnerung behalten.“

Das Sieger-Duo bezwingt im Finale Vanessa Mai und Luke Humphries. Zuvor haben sie Simon Gosejohann und Michael van Gerwen, Axel Stein und Ricardo „Pikachu“ Pietreczko, Evelyn Burdecki und Martin Schindler sowie Wolff-Christoph Fuss und Peter Wright auf ihre Plätze verwiesen.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.01.2024 (vorläufig gewichtet)