Pullach: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 18.50 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen

Alarm an einem Einfamilienhaus in Pullach informiert.

Vor Ort konnten durch die eingesetzten Streifen eingeschlagene Scheiben an der

Balkontür im ersten Obergeschoss festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über einen

Gartenzaun auf das Grundstück und nutzten einen Tisch, um auf den Balkon zu klettern.

Dort wurde die Balkontür mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen, so dass

man ins Haus gelangen konnte.

Im Anschluss wurden sowohl der erste als auch der zweite Stock nach Wertsachen

durchsucht. Die Täter entwendeten diversen Schmuck und Handtaschen in einem

fünfstelligen Eurobereich. Danach verließen die Tatverantwortlichen das Wohnhaus über

ein Fenster im ersten Obergeschoss in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zugspitzstraße, Dr.-Carl-von-Linde-

Straße, Herrmann-Roth-Weg und Gabriel-von-Seidel-Straße (Pullach) Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.