Pullach: Einbruch in Wohnhaus – Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Am Dienstag, 12.12.2023, zwischen 08.00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde durch zunächst

unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen eines

Fensters gelangten sie in das Haus.

Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Stehlgut und entwendeten

schließlich eine geringe Menge Bargeld sowie Mobiltelefone im Wert von mehreren

hundert Euro. Anschließend flüchteten sie zunächst unerkannt.

Am selben Tag, gegen 10:30 Uhr, befand sich eine Streife der Polizeiinspektion 32

(Grünwald) im Bereich Grünwald. Dort fielen den Polizeibeamten zwei weibliche Personen

auf, die auf eine Personenbeschreibung aufgrund eines versuchten Einbruchs am

Montag, 10.10.2023 in Waldperlach passten. Daraufhin wurden die beiden Personen einer

Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte ihnen auch der Einbruch in das Wohnhaus in Pullach

nachgewiesen werden.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um eine 18- und 14-Jährige ohne festen

Wohnsitz in Deutschland. Im weiteren Verlauf wurden sie vorläufig festgenommen und im

Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.