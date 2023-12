PULS Open Air 2024 – die 2. Artistwelle: Giant Rooks, badmómzjay und Zoe Wees führen ein ebenso spannendes wie vielseitiges Line-up an

Das musikalische Gesicht des PULS Open Air gewinnt weiter an Kontur. Wir werfen mit euch einen zweiten Blick auf das aktualisierte Festival-Line-up, das von Giant Rooks, badmómzjay und Zoe Wess angeführt wird. Die Liste an bereits angekündigten und neuen Künstler:innen zeigt, dass das PULS Open Air seinem Anspruch, kommende Stars und spannende Newcomeracts und eine besondere musikalischen Vielfalt in der Arena auf Schloss Kaltenberg zu versammeln, mehr als gerecht wird.

Musikalisch haben sich die drei Tage im Juni, wenn sich das Gelände um die Arena auf Schloss Kaltenberg wieder in einen bunten, erlebnisreichen Festivalground verwandelt, schon jetzt das Prädikat „Besonders wertvoll“ verdient. Giant Rooks, die international erfolgreiche deutsche Indie-Sensation, bringen ihr neues Album „How Have You Been?“ mit nach Kaltenberg. Zoe Wees präsentiert mit ihrer Gänsehautstimme ihr Debütalbums „Therapy“, das im Herbst 2023 erschienen ist. Ihre Ballade „Control“ erreichte bereits mehr als 400 Millionen Streams. Große Gefühle garantiert! badmómzjay liefert dagegen frischen Deutsch-Rap aus Berlin. Mit Schmyt kommt ein Ausnahmetalent aufs PULS Open Air, von dem es heißt, dass es eine neue Generation von Songwritern prägen kann. Schmachten und mitfühlen heißt es bei den Songs des Leipziger Singer und Songwriters Mayberg. Ein partytauglicher Genre-Mix aus Hip-Hop, Contemporary R&B, Trap und Pop ist vom Wahlberliner badchieff zu erwarten. Die Chemnitzer Band BLOND schlägt mit in ihren Indie-Pop- Songs musikalisch wie textlich gern über die Stränge.

Mit der Britin Lola Young kommt eine Künstler:in nach Kaltenberg, die mit ihrer trotzig-rotzigen Stimme bereits eine steile Karriere eingeschlagen und prominente Fans wie Kylie Jenner für sich gewonnen hat. Die Musikerin Baby B3ns bewegt sich gekonnt zwischen europäischer Rave-Kultur und energetischem Hyper-Pop. Die vielseitige Mannheimerin Paula Carolina liefert nicht nur großartige Texte, sondern hat mit ihren Songs mal eben die Neue Deutsche Welle kompatibel mit dem 21. Jahrhundert gemacht. Fatoni als Newcomer zu bezeichnen, wäre vermessen, schließlich ist der Münchner seit Jahren eine feste Hip-Hop-Größe in Deutschland und bleibt in seinen Songs einfach ein genialer Geschichtenerzähler auf Höhe der Zeit.

Die Wahlberlinern Dilla fängt in ihren Liedern ebenso selbstbewusst wie gekonnt das Selbstverständnis und die Lebensrealität ihrer Generation ein. Malik Harris aus Landsberg am Lech steht für gefühlvollen Rap und Pop. Levin Liam, eigentlich Schauspieler, gab 2020 sein Debüt als Musiker und hat seither neben gefühlvollen Singer-Songwriter-Songs einen elektroinspirierten Rap entwickelt, der einzigartig ist. Chocolate Remix ist das Reggaeton- und Urban Music-Soloprojekt der Produzentin, Rapperin, Sängerin und DJ Romina Bernardo. Das Berliner Duo KALTE LIEBE wird mit seinen Post-Punk-, Grunge-, EBM- and Techno-Anleihen für jede Menge tanzbarer Beats auf dem PULS Open Air sorgen.

Und auf welche weiteren Newcomer:innen dürfen wir uns auf dem PULS Open Air freuen? Zum Beispiel auf den Singer/Songwriter und Producer aus Süddeutschland Paul Wetz. Auf BIBIZA aus Österreich, in dessen Sound sich Rap-, Trap-, Pop-, Indierock- und Punk-Elemente wiederfinden. Die Sängerin ELLICE, die 2023 bei Voice Kids entdeckt wurde. Den Münchner Zeck, dessen Songs immer irgendwie nach Sonne, Meer und Freiheit klingen. Das Lumpenpack, die mit ihren ironischen Lyrics jede Menge humorvolle Rock-Pop-Songs gegen den Wahnsinn der Zeit erschaffen haben. Die Indie-Formation Lena&Linus aus Würzburg. Den Rapper Dominik Hartz, Kasi (Indie-Songs und Gitarren-Pop), BABYJOY (melodisch-melancholischer Rap), Wa22ermann (Rap, Beats, Techno), die Münchnerin Katha Pauer (Indie-Pop) und zu guter Letzt auf UHD und Elena Rud – ebenfalls aus München –, die Genres gern Genres sein lässt und die Grenzen zwischen Indie und Synth Wave auslotet.

All diese Künstler:innen liefern eine faszinierende Bandbreite an Genres und musikalischen Zugängen ab, die das PULS Open Air einmal mehr zum Festival für Musik-Entdecker:innen machen. Wer keinen der drei Festival-Tage verpassen will, sollte sich zum Beispiel das „Freundeskreis-Ticket“ sichern. Mit diesem Ticket erhalten bis zu zehn Personen Eintritt an allen drei Festival-Tagen und zusätzlich ihre persönliche 100 qm große Campingarea.

Ach ja, und dann ist da ja auch noch ein Überraschungsgast, auf den wir uns schon sehr freuen und den wir euch im März vorstellen werden. Wir sagen nur „einer der female Acts der Stunde“. Bleibt gespannt.

PULS Open Air 2024, 6. bis 8. Juni auf Schloss Kaltenberg

Das PULS Open Air steht auch 2024 wieder für ein einzigartiges Festivalerlebnis. Die Atmosphäre der spektakulär in Szene gesetzte Kulisse auf Schloss Kaltenberg lässt bereits beim Betreten des Festivalgeländes das Herz der Besucher:innen höher schlagen. Und wenn dann die Headliner:innen zum Mikrofon greifen, entsteht in der spektakulären Arena eine unvergleichliche Stimmung. Die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH ist Veranstalter des PULS Open Airs. PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Airs.

Neben der Mainstage in der Arena wartet das Festival noch mit zahlreichen weiteren Areas und Aktivitäten auf, die die drei Festival-Tage zu einem Erlebnis machen, an das die Besucher:innen noch lange zurück denken. Das PULS Open Air bietet jede Menge neue Musik, spannende Workshops, deepe und unterhaltsame Live-Podcasts und Party Vibes non-stop. Zudem setzt das Festival Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion.

Das bisher bekannte Line-up des PULS Open Air 2024:

Giant Rooks • badmómzjay • Zoe Wees • Schmyt • Mayberg • badchieff • BLOND • Lola Young • Baby B3ns • Paula Carolina • Fatoni • Dilla • Malik Harris • Berq • Levin Liam • Chocolate Remix • KALTE LIEBE • Paul Wetz • BIBIZA • ELLICE • zeck • Das Lumpenpack • Lena&Linus • Dominik Hartz • Kasi • BABYJOY • Wa22ermann • Katha Pauer • UHD • Elena Rud • u.v.m.

Mehr Infos und Tickets sowie Impressionen vom Festival gibt es auf www.pulsopenair.de.