PULS OPEN AIR: Drei Tage Tag lang Festivalvielfalt auf Schloss Kaltenberg

Endlich ist es so weit, von Donnerstag, den 6. Juni, bis Samstag, den 8. Juni, ist Schloss Kaltenberg Kulisse für das entspannteste Musikfestival in Bayern. Gäbe es das PULS Open Air noch nicht, müsste man es glatt erfinden: Ein Schloss in Bayern mit einer riesigen Arena, mehreren Bühnen, einer weitläufigen Campsite, einem großen Biergarten und zahlreichen Foodständen, dazu ein Line-up mit aufstrebenden Stars und spannende Newcomern und jeder Menge Programm abseits der Bühnen.

Drei Tage lang gute Musik und gute Leute und jede Menge wunderbarer Erlebnisse. Wenn am Donnerstag, dem 6. Juni, das PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg startet, verwandelt sich Schloss Kaltenberg endlich wieder in eine geniale Festival-Kulisse. Musikalisch wird an diesem Tag die Schlossbühne von LENA & LINUS, MILLENIUMKID, BERQ, FATONI sowie CHOCOLATE REMIX von 18:30 bis 1 Uhr bespielt. Die Bühne im Wald gehört an diesem Abend NINJA HAGEN, den SPEEDBOYS sowie ABU.GLITSCH. Auf der Campsite sorgt ab 14 Uhr das SINGOLDSAND FESTIVAL DJ TEAM für gute Töne und gute Laune. Das perfekte Warm-up für den Freitag, an dem dann erstmals auch die Arena geöffnet wird.

Den Auftakt dort machen ab 15:40 Uhr DAS LUMPENPACK (geniale Texte), gefolgt von BLOND, den angesagten Singer- und Songwritern MAYBERG sowie SCHMYT, bevor dann ab 22:40 Uhr mit BADMÓMZJAY die erste Headlinerin die Arena musikalisch in Ekstase versetzt. Auf der Schlossbühne treten ab 16:15 Uhr ELLICE, KASI, PAULWETZ, PAULA CAROLINA, LEVIN LIAM und BABY B3NS auf. Ganz schön was geboten fürs Festivalticket. Doch das ist längst nicht alles. Auf der Waldbühne gibt es ab 17 Uhr ALBA, WA22ERMANN, IKKIMEL, SOFFIE, KALTE LIEBE und DOMINIQUE LAMEE. Spätestens heute drohen erste Entscheidungskonflikte. Lieber zu IKKIMEL oder zu SCHMYT? Die Qual der Wahl. In der Walhall startet das Freitagsprogramm ab 13:30 Uhr mit Live-Podcasts bevor ab 18 Uhr, ELENA RUDD und DOMINIK HARTZ übernehmen.

Bevor am Freitag die ersten Musiker*innen ihren Auftritt haben, zündet erstmal das umfangreiche Rahmenprogramm. Auf der Campsite wird mit Yoga in den Tag gestartet. Beim Musikbingo können Besucher*innen ihr musikalisches Wissen unter Beweis stellen. In der Zukunftsschmiede startet das Workshopsangebot, unter anderem mit Mini-Games, einem Kochkurs zum Thema Darmgesundheit und einem Panel, das über K.O-Tropfen aufklärt. Im Biergarten untermalt die Band HERR MEYER mit ihren „Happy Horns“ das späte Frühstück oder Mittagessen musikalisch. Im Gelände gibt es Batik Kurse, eine Kräuterwanderung und in der Scheune kann beim Karaoke jeder und jede sein Gesangstalent ausleben.

Am Samstag dürfte dann die Arena bei den meisten Festivalbesucher*innen dauerhaft gebucht sein. Ab 15 Uhr spielen MALIK HARRIS, DILLA, ZOE WEES, PAULA HARTMANN und die deutsche Indie-Sensation GIANT ROOKS. Die will man alle hören. Auf der Schlossbühne performen derweil SERPENTIN, BIBIZA und BADCHIEEF. Die Nachtsession übernimmt die junge Münchner DJane MIROSLOVE mit einem rein weiblichen Set.

In der Walhall geben sich nach den Live-Podcasts von 13:30 bis 17 Uhr ab 18 Uhr KATHA PAUER, GRAF FIDI und ZECK die Ehre, wobei es nicht verwundern würde, wenn insbesondere KATHA POWER trotz der zeitgleich in der Arena performenden ZOE WESS ein großes Publikum zieht. Aber das PULS Open Air ist ja ohnehin kein musikalischer Wettstreit, sondern eine einzige Feier der Vielfalt, was sich nicht zuletzt an der gelebten Inklusion und den Nachhaltigkeitskonzepten des Festivals zeigt. Vielfalt spiegelt auch das Workshop-Angebot der Zukunftsschmiede am Samstag wider, in der es an diesem Tag um Impulse für globale Gerechtigkeit, Upcycling und Foodsharing geht. Im Gelände und auf der Campsite gibt es auch heute wieder Führungen, DIY-Angebote und Yoga. Im Biergarten sorgt derweil die Brassband CNSB beim bayerischen Frühstück für einen stimmungsvollen Start in den Tag, durch den man sich am besten, wie durch das gesamte Festival am besten einfach treiben lässt. Es ist sowieso unmöglich, alles zu erleben. Nur eines steht heute schon fest: Ein unvergessliches Erlebnis wird das PULS Open Air 2024 dank des großartigen Line-ups, dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und der genialen Kulisse auf Schloss Kaltenberg auf jeden Fall.

PULS Open Air 2024, 6. bis 8. Juni auf Schloss Kaltenberg

Die Atmosphäre der spektakulär in Szene gesetzte Kulisse auf Schloss Kaltenberg lässt bereits beim Betreten des Festivalgeländes das Herz der Besucher:innen höher schlagen. Und wenn dann die Headliner:innen zum Mikrofon greifen, entsteht in der Arena eine unvergleichliche Stimmung. Die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH ist Veranstalter des PULS Open Air. PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Air. Neben der Mainstage in der Arena wartet das Festival mit zahlreichen weiteren Areas und Aktivitäten auf, die die drei Festival-Tage zu einem Erlebnis machen, an das die Besucher*innen lange zurückdenken werden.

Mehr Infos zum Programm den Künstler*innen und Tickets sowie Impressionen vom Festival gibt es auf www.pulsopenair.de.