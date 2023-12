PUR am 21.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Texte mit Tiefgang und eingängige Rhythmen: Dafür steht PUR. So klingen die Klassiker, die alle kennen und lieben. Auf ihrer Tour wird PUR dann ganz „Persönlich“ mit dem Publikum: Gute Laune trifft hier auf tiefgründige Emotionen. Schon seit rund 40 Jahren begeistert die Band um Frontmann Hartmut Engler die Menschen. Mit Hits wie „Abenteuerland“, „Funkelperlenaugen“ und „Lena“, verewigen sie sich in der deutschen Musikszene. Und auch in der Musik-Arena kommt dann ein wenig Nostalgie auf: Am 21. Juli 2024 auf dem Tollwood Sommerfestival.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

ZEIT

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: 22:00 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de