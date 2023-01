Pur „Persönlich Tour“ – 19.04.2023 Olympiahalle München

NATURALLY 7 als Support



Im April und Mai kommen PUR mit ihrem neuen Album „Persönlich“ auf große Deutschland-Tournee. Bei den Konzerten in zehn großen Arenen tritt die US-Formation Naturally 7 als Support-Act auf. Start der Tournee ist am 19. April 2023 in der Münchner Olympiahalle.

Nur noch wenige Monate und PUR starten ihre große Deutschland-Tournee. Im Gepäck haben Frontmann Hartmut Engler und Co. ihr aktuelles Album „Persönlich“. Als Support-Act begrüßen sie die US-amerikanischen A-capella-Superstars Naturally 7. Als „die Band ohne Band“ zieht die New Yorker Formation seit Jahren das Publikum weltweit in ihren Bann. Beim „PUR and Friends“-Konzert am 24. September 2022 auf Schalke sorgten Naturally 7 bei den mehr als 68.000 Menschen im Stadion für Gänsehaut, als sie gemeinsam mit Hartmut Engler u.a. den PUR-Klassiker „Funkelperlenaugen“ als exklusive A-capella-Version performten.

Das große Bedürfnis der Menschen in Deutschland, wieder Musik live erleben zu können, zeigt sich auch am hervorragenden Vorverkauf. Noch sind Tickets für die „Persönlich“-Konzerte von PUR unter www.eventim.de/pur erhältlich. Hinzu kommen alle autorisierten Vorverkaufsstellen sowie die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

