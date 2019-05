PUR Zwischen den Welten-Open-Air Tour 2019 – 14.07.19 Kloster Benediktbeuern – Maierhof

Mit über 12 Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland überhaupt. Das neue Album „Zwischen den Welten“ ist das 10. Album der Bandgeschichte, das auf Platz 1 der Media Control Charts gelandet ist. Live ist die Band am 14.07.2019 im Maierhof im Kloster Benediktbeuern zu erleben.

Nachdem zahlreiche Termine der anstehenden Arenatour 2018 schon „ausverkauft“ gemeldet haben, steht im Sommer 2019 nun die „Zwischen den Welten Open-Air Tour“ an. Die Fans können sich auf die besondere Atmosphäre der Open Air Konzerte, auf eine gemeinsame Sommernacht „Zwischen den Welten“ mit aktuellen Songs und den Hits aus 30 Jahren Purgeschichte freuen. Hartmut Engler: „Das wird unser ganz spezielles Sommermärchen 2019 für Freunde und Freude – lasst es uns zu Ende träumen!“

Werbung / Anzeige

Der Maierhof

Der Innenhof des Klosters Benediktbeuern bietet unbestuhlt bis zu 4.500 Gästen Platz – in der Vergangenheit fanden hier Open Air Konzerte von Größen wie Deep Purple, Gianna Nannini, Toto, LaBrassBanda, Haindling u.v.a. statt. Der großzügige Biergartenbereich bietet reichlich Sitzmöglichkeiten und hier wird für das leibliche Wohl der Konzertbesucher gesorgt.

Das über 1.250-jährige ehemalige Benediktinerkloster Benediktbeuern verbindet in besonderer Weise Tradition und Fortschritt, geistliches Leben und Gebet sowie Kultur und Natur. Seit 1930 wirken hier die Salesianer Don Boscos, eine katholische Ordensgemeinschaft, die sich weltweit im Sinne ihres Gründers Johannes Bosco (1815-1888) für junge Menschen einsetzt.

Das Kloster Benediktbeuern liegt am Rande des Loisach-Kochelsee-Moores mitten im bayerischen Voralpenland und ist verkehrstechnisch gut angebunden. Von München aus ist Benediktbeuern bei eigener Anfahrt in weniger als einer Stunde Autofahrt zu erreichen. Mit der Bahn vom Münchener Hauptbahnhof aus, ist Benediktbeuern direkt in etwa einer Stunde zu erreichen.

PUR

Zwischen den Welten – Open-Air Tour 2019

14.07.19 Kloster Benediktbeuern – Maierhof, 19 Uhr

Tickets erhältlich unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.