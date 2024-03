Quali-Lernkurse in den Osterferien – 14 Freizeitstätten in ganz München haben noch Plätze frei

Ferien sind zum Entspannen da. Aber wer sie geschickt nutzt, kann auch nach den Ferien entspannt bleiben, wenn für andere der Stress beginnt: bei den Ab-schluss- und Quali-Prüfungen.

Die Osterferien als Trainingslager nutzen und dann bei den Abschluss- und Quali-Prüfungen richtig durchstarten: das bietet der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) auch in diesem Jahr wieder an. 14 KJR-Freizeitstätten im ganzen Stadtgebiet laden Schülerinnen und Schüler der Mittelschule ein, sich in Lern-kursen fit zu machen. Unter professioneller Anleitung können sie sich gezielt auf den Qualifizierenden Abschluss sowie den Mittleren Abschluss der Mittel-schule vorbereiten.

Ob Mathe, Deutsch oder Englisch, hier kann jede Frage zum Lernstoff gestellt werden. Die kleinen Gruppen mit bis zu vier Teilnehmenden ermöglichen eine intensive und individuelle Lernatmosphäre. Geschulte Honorarkräfte unterstüt-zen die Teilnehmenden individuell beim Üben der Aufgaben.

Gelernt wird vier Stunden pro Tag, die Kurse laufen jeweils vier Tage lang, nur im Freizeittreff Lerchenauer wird in der zweiten Ferienwoche fünf Tage lang geübt. Die Kurse kosten 30 bis 35 Euro insgesamt, davon entfallen 20 Euro auf den Kurs und 10 bis 15 Euro auf die Verpflegung. Die Anmeldung erfolgt per-sönlich bei der jeweiligen Freizeitstätte. Diese kann auch alle Fragen zum Lernkurs beantworten.

In der ersten Ferienwoche (25. – 28. März 2024) täglich von 10:00 bis 15:00 Uhr (Abweichungen sind angegeben) gibt es noch freie Plätze in folgenden Stadtteilen:

Aubing – Lochhausen – Langwied JT Neuaubing Wiesentfelser Str. 57, Tel. 089 / 8714242, E-Mail jt.neuaubing@kjr-m.de

Bogenhausen Jugendtreff Cosimapark Englschalkinger Str. 185, Tel. 089 / 911114, E-Mail cosi@kjr-m.de

Feldmoching-Hasenbergl Kinder- und Jugendtreff ´s Dülfer Dülferstr. 34, Tel. 089 / 3132479, E-Mail jt.hasenbergl@kjr-m.de tgl. von 9:00 – 14:00 Uhr

Fürstenried Intermezzo Graubündener Str. 100, Tel. 089 / 74576581, E-Mail intermezzo@kjr-m.de tgl. von 9:00 – 14:00 Uhr

Laim Das Laimer Jugendzentrum mit Abenteuerspielplatz Von-der-Pfordten-Str. 59, Tel. 089 / 569531, E-Mail das.laimer@kjr-m.de

Maxvorstadt M10City Massmannstr.10, Tel. 089 / 529136, E-Mail massmannstrasse@kjr-m.de

Pasing-Obermenzing aqu@rium Alois-Wunder-Str. 1, Tel. 089 / 8894940, E-Mail aquarium@kjr-m.de

In der zweiten Ferienwoche (2.-5 April 2024) täglich von 10:00 bis 15:00 Uhr können Lernkurse in diesen Stadtteilen besucht werden: