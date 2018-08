Qualifikation Boulderweltcup München 2018: Vier Deutsche im Halbfinale

“Die Schwierigkeiten bei den beiden Herren-Gruppen waren sehr unterschiedlich. Das sieht man an den Boulder-Tops, die dort geklettert wurden”, so Martin Veith, Sportdirektor des DAV. In Gruppe B, in der Yannick Flohé (DAV Aachen), Moritz Hans (DAV Schwaben), Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main), Max Kleesattel (DAV Schwäbisch Gmünd), Kim Marschner (DAV Stuttgart), Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten), Max Prinz (AlpinClub Hannover), Christoph Schweiger (DAV Ingolstadt), Simon Unger (DAV Augsburg) und Stephan Vogt (DAV Berlin) starteten, sah das Publikum insgesamt sehr viel weniger Begehungen als in Gruppe A. Boulder 2 und 4 konnten in Gruppe B gar nicht geklettert werden. So reichten am Ende zwei Tops mit einer Zone für den Einzug ins Halbfinale. Über diese Hürde kamen Yannick Flohé mit drei Tops und Jan Hojer mit zwei Tops und zwei Zonen. Die beiden belegten damit die Plätze vier und fünf in ihrer Gruppe, in der insgesamt zehn Athleten weiterkamen.

In Gruppe A sah die Sache anders aus: Die Konkurrenten brauchten mindestens drei Boulder und eine Zone für die erfolgreiche Qualifikation. Das war zum einen den etwas leichteren Routen geschuldet, zum anderen hoben die vielen sehr starken Japaner das Niveau gewaltig an: Sechs der zehn Plätze in dieser Gruppe gingen an die Delegation aus Ostasien, die alle mindestens vier Boulder toppten. Der Erste, Yuji Fujiwaki, erreichte als einziger Athlet sogar alle fünf Zielgriffe.

Die meisten DAV-Starter der Gruppe A, Alexander Megos (DAV Erlangen), David und Ruben Firnenburg (beide DAV Rheinland-Köln), Stefan Schmieg (DAV Heilbronn) und Florian Wientjes (DAV München-Oberland), hatten weniger Glück. David Firnenburg lag mit drei Tops zunächst noch auf Platz 10, wurde aber am Ende doch verdrängt. Am längsten konnte sich Alexander Megos halten. Er landete nach seiner Qualifikationsrunde punktgleich mit dem Russen Dmitrii Sharafutdinov auf Platz 9, am Ende wurde er undankbarer Zwölfter in seiner Gruppe.

Da die Besten der Welt zuerst starteten, glaubte man recht früh in der Gruppe schon alle vorderen Plätze sicher. Doch dann kam mit Startnummer 46 Alex Averdunk (DAV München-Oberland)! Mit einer sensationellen Leistung toppte er vier von fünf Boulder – und sogar den schwierigen Boulder Nummer 3, den lediglich fünf andere Athleten durchsteigen konnten. Mit insgesamt vier Tops und einer Zonenwertung landete er verdient auf Platz 5!

Alle Platzierungen der Herren finden Sie hier.