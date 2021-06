Quatsch Comedy Club zu Gast bei Frischluft im Park

Das Kultur- und Comedy-Festival bei Kino am Olympiasee vom 2. – 8. August 2021

Ab dem 2. August wird Kino am Olympiasee wieder zum Kulturfestival: Die Leinwand verschwindet und eine große Zeltbühne bietet Platz für Comedy- und Live-Acts.

Erstmals findet in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns‘ legendärem Quatsch Comedy Club statt: In den Live-Shows kann man jede Woche gleich fünf neue Comedians in einer Show erleben. Zwei Stunden feinste Stand-Up-Comedy, wie sie sein sollte: hautnah, unzensiert und vor allem live unter freiem Himmel!

4. bis 6. August: Die Live Show – Open Air – mit fünf Comedians

Moderation: Costa Meronianakis: Costa Meronianakis ist Rapper, Grieche und hat trotzdem seinen Humor nicht verloren. Egal ob Gangstertauben oder Deutsche ohne Rhythmus, er hat zu allem eine Meinung und einen Gag. Costa erzählt einfach von seinem Leben und nimmt das Publikum mit in seine Welt. Er kann wütend sein oder amüsiert, aber er bleibt immer eins: er selbst.

Ralf Winkelbeiner: Ein bayerisches Original wie es im Buche steht: robust gebaut, stattliche Erscheinung und immer leicht am Granteln, ABER mit einem Augenzwinkern.

Robert Alan: Er macht Musikcomedy und sieht sich selbst als „Modern Entertainer“ einer Generation, die den Bologna Prozess trotz wasserdichtem Alibi verloren hat und sich nun auf Social Media Plattformen zu Tode amüsiert.

Jacky Feldmann: Jacqueline erzählt mit ihrer charmant-frechen und bezaubernden Art irrsinnig komische Geschichten aus Ihrem Alltag, über Freunde und Familie.

Bademeister Schaluppke: Groovige Musik, laszive Tanz-Einlagen, verbale Arschbomben – das ist Bademeister Schaluppke.

7. und 8. August: Die Live Show – Open Air – mit fünf Comedians

Moderation: Costa Meronianakis

Mit Ralf Winkelbeiner, Robert Alan, Jacky Feldmann sowie Thomas Nicolai: Thomas ist eine muntere Plaudertasche und Frohnatur mit strahlendem Burschencharme. Er ist gnadenlos sympathisch, ein Garant für gute Laune.

Natürlich hat auch bei “Frischluft im Park” die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter höchste Priorität: Ein ausgeklügeltes Hygiene-Konzept stellt sicher, dass der Besuch der Veranstaltung vollständig kontaktlos möglich ist und Publikumsbewegungen nur in eine Richtung stattfinden. Die nummerierten und fest zugewiesenen “Sitzinseln” stehen in einem Abstand von 1,5 Meter zueinander, es handelt sich jeweils um zwei zusammenhängende Plätze.

Patrick Diesing, Veranstalter von Kino am Olympiasee: “Der Quatsch Comedy Club ist seit vielen Jahren eine der ganz großen Marken in der Comedy-Welt. Wir sind stolz darauf, ganze 8 Shows präsentieren zu dürfen! Auf unserer spektakulären neuen Bühne mit 100 qm LED-Screen werden unsere Gäste jeden Gesichtszug der Comedians genießen können.”

Thomas Hermanns, Quatsch Comedy Club: “Wir freuen uns sehr, mit dem Quatsch Comedy Club bei Frischluft im Park im Kino am Olympiasee zu Gast zu sein. Es gibt Luft, es gibt Comedy, es gibt viel gute Laune – alles, was wir im Moment so dringend brauchen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kinoamolympiasee.de/