R2.2a: Hunderte Trambahnfans verabschieden ältesten Fahrzeugtyp

Mehrere hundert Fotografen und Trambahnfans haben die Gelegenheit genutzt, die drei Fahrzeuge gemeinsam in der Wendeschleife in der Ackermannstraße zu fotografieren. Zusätzlich waren zahlreiche Fotografen an der Strecke unterwegs.

Viele interessierte Fahrgäste und Familien sind tagsüber in den geschmückten Zügen mitgefahren und haben das bunte Programm genutzt: mit Luftballons, Kinderschminken, Livemusik sowie Geschichten über die Trambahn, erzählt von Schaffner in historischen Uniformen.

Am Abend wurden die Fahrzeuge im MVG Museum mit Musik feierlich in Empfang genommen.

Weitere Informationen gibt es auf der Sonderseite mvg.de/tram-abschied.