Radfahrer missachtet Rotlicht und kracht in Straßenbahn

Am Freitag, 29.10.2021, gegen 15.15 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Mountainbike den Radweg der Dachauer Straße in Richtung stadtauswärts.

Zur selben Zeit fuhr eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München als Führerin einer Straßenbahn aus der Haltestelle Hochschule heraus und bog nach links in die Dachauer Straße ein, um anschließend weiter stadteinwärts zu fahren.

An der Unfallörtlichkeit kreuzt die Ausfahrt der Tramhaltestelle mit dem Fuß- und Radweg der Dachauer Straße. Für den 41-jährigen Radfahrer zeigte die Lichtzeichenanlage Rotlicht. Dennoch setzte er seine Fahrt auf dem Radweg fort und kollidierte frontal mit der Straßenbahn an deren linker Fahrzeugseite. Infolgedessen stürzte der 41-Jährige von seinem Fahrrad und verletzte sich im Bereich der Schulter. Er wurde im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gerbracht.

Die 45-jährige Führerin der Straßenbahn blieb unverletzt und es entstand kein Sachschaden am geführten Fahrzeug.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Münchner Verkehrspolizei aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Straßenbahnhaltestelle für an- und abfahrende Straßenbahnen für circa 45 Minuten gesperrt. Infolgedessen kam es zu Verzögerungen im regulären Fahrbetrieb.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.