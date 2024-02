Radfahrer wird bewusstlos aufgefunden und verstirbt im Krankenhaus

Am Mittwoch, 07.02.2024, gegen 19:30 Uhr, wurde durch einen Passanten in der Dachauer Straße ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München bewusstlos auf dem, unmittelbar am Radweg angrenzenden, Grünstreifen aufgefunden. Dabei hatte der 56-Jährige sein Fahrrad noch zwischen den Beinen.

Der 56-Jährige wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht, wo er am selben Tag noch verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.