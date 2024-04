Radsternfahrt am 21.04.2024 in Oberbayern, Schwaben und München – Informationen zur Streckenführung und zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen

Am Sonntag, 21.04.2024, findet eine sogenannte Radsternfahrt statt. Teilnehmer versammeln sich an verschiedenen Startpunkten in München, Oberbayern und Schwaben und begeben sich auf verschiedenen Strecken per Fahrrad zum Königsplatz in München.

Die Polizei München führt den Einsatz durch, betreut die Versammlungen, begleitet die Teilnehmer auf den Strecken und gewährleistet einen störungsfreien Ablauf. Kollegen der Polizeipräsidien Oberbayern-Nord und -Süd, sowie Schwaben-Nord sind unter anderem an den zahlreichen Verkehrsmaßnahmen ebenfalls beteiligt. Neben den Polizeikräften erhält die Polizei tatkräftige Unterstützung von mehreren Freiwilligen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk (THW) die ebenfalls Verkehrsmaßnahmen treffen.

Es ist mit Verkehrsstörungen, Umleitungen und kurzzeitigen Sperrungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Insbesondere wird gegen 13:00 Uhr der urbane Bereich der BAB 95 in München für Kraftfahrzeuge gesperrt. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ist eine gemeinsame Schlusskundgebung aller Teilnehmer auf dem Königsplatz geplant.

Verkehrsbeeinträchtigungen werden so gering wie möglich gehalten, allerdings kann es aufgrund von Verkehrssperrungen im unten angegebenen Zeitraum und auch nach Abschluss der Schlusskundgebung zu Verkehrsbehinderungen kommen, insbesondere auf dem Mittleren Ring. Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist mit Einschränkungen und Verzögerungen zu rechnen.

Folgende Bereiche können betroffen sein:

Oberbayern und Schwaben:

Startpunkt Weilheim:

Startzeit: gegen 10:45 Uhr von Weilheim über Tutzing, Feldafing, Starnberg, Gauting, Krailling, Planegg und Neuried nach Fürstenried West, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Herrsching am Ammersee:

Startzeit: gegen 12:00 Uhr von Herrsching am Ammersee über Seefeld, Weßling, Gilching, Germering, Planegg und Neuried nach Fürstenried West, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Augsburg:

Startzeit: gegen 09:15 Uhr von Augsburg/Innenstadt in östliche Richtung auf die B2, über Kissing, Mering und Merching, von Steindorf kommend über Luttenwang, Nassenhausen, Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Emmering, Eichenau, Puchheim, Germering Planegg und Neuried nach Fürstenried West, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Petershausen:

Startzeit: gegen 10:05 Uhr von Petershausen über Vierkirchen, Hebertshausen, Dachau und Karlsfeld nach München / Untermenzing, weitere Streckenführung über Karlsfelder Str., Schleißheimer Straße, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Freising:

Startzeit: gegen 09:25 Uhr von Freising, über Achering, Mintraching, Neufahrn bei Freising, Eching, Unterschleißheim, Oberschleißheim nach München, weitere Streckenführung über Schleißheimer Straße, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Garching b. München:

Startzeit: gegen 11:55 Uhr in Garching b. München, über Ismaning und Unterföhring nach München und weiter auf Leinthaler Straße, Ungerer Straße, Petuelring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Erding:

Startzeit: gegen 09:40 Uhr in Erding, über Wörth, Ottenhofen, Markt Schwaben, Gelting, Kirchheim b. München, Aschheim und Unterföhring nach München und weitere Streckenführung Leinthaler Straße, Ungerer Straße, Petuelring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Grafing b. München:

Startzeit: gegen 10:50 Uhr in Grafing, über Kirchseeon, Zorneding, Vaterstetten und Haar nach München und weitere Streckenführung über Wasserburger Landstraße, Aschheimer Straße, Tassiloplatz, Rosenheimer Straße, Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Rosenheim:

Startzeit: gegen 09:10 Uhr in Rosenheim über Kolbermoor, Bad Aibling, Bruckmühl, Feldolling, Feldkirchen-Westerham, Aying, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Ottobrunn nach Unterhaching nach München und weiter über Cincinnatistraße, Wettersteinplatz, Grünwalder Straße zur Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Holzkirchen:

Startzeit: gegen 11:10 Uhr in Holzkirchen über Otterfing, Sauerlach, Oberhaching, Unterhaching nach München und weiter über Cincinnatistraße, Wettersteinplatz, Grünwalder Straße zur Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Geretsried:

Startzeit: gegen 10:35 Uhr in Geretsried; Fahrt nach Wolfratshausen und über Icking, Ebenhausen-Schäftlarn, Pullach nach München und weiter auf Baierbrunner Straße, Siemensallee, Lochhamer Straße, Drygalski-Allee, Neurieder Straße, Forst-Kasten-Allee, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Bereich München:

Startpunkt Tassiloplatz:

Startzeit gegen 12:50 Uhr am Tassiloplatz, Rosenheimer Straße, Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Studentenstadt:

Startzeit gegen 12:45 Uhr am Park and Ride Parkplatz Studentenstadt, Ungerer Straße, Petuelring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Nymphenburg:

Startzeit gegen 12:55 Uhr am Südlichen Schloßrondell, Menzinger Straße, Wintrichring, Georg-Brauchle-Ring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Baierbrunner Straße:

Startzeit gegen 13:15 Uhr in der Baierbrunner Straße, Siemensallee, Lochhamer Straße, Drygalski-Allee, Neurieder Straße, Forst-Kasten-Allee, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Einzelne Streckenführungen können kurzfristig geändert werden.

Die Polizei empfiehlt:

Planen Sie genügend Zeit für Ihre Fahrten ein.

Gerne können Sie die Social-Media-Kanäle der Polizei München verfolgen. Hier werden aktuelle Informationen zu Straßensperren und Verkehrsbeeinträchtigungen veröffentlicht. Falls möglich, umfahren Sie die angegebenen Bereiche.

Wenn Sie mit dem Fahrrad nach München reisen, planen Sie auch Ihre Rückfahrt. Ziehen Sie die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Betracht.

Beachten Sie jedoch die begrenzten Kapazitäten, insbesondere für den Transport von Fahrrädern.

Für die Heimreise nach der Versammlung gelten für alle Verkehrsteilnehmer die üblichen Verkehrsregeln, wie zum Beispiel die Nutzung von Radwegen und das Beachten der Vorfahrtsregeln.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich am Sonntag, 21.04.2024, ab 10:00 Uhr unter 089/2910-1910 an unser Bürgertelefon wenden.