Radtouren in den Olympiapark und zum Altstadt-Radlring

Der Olympiapark am Freitag, 23. Mai, und der Altstadt-Radlring am Mittwoch, 28. Mai, sind die Ziele der beiden nächsten geführten Radtouren des Mobilitätsreferats. Während die erste Tour durch den Olympiapark und den nördlichen Teil von Schwabing führt, werden auf der thematischen Tour zum Altstadt-Radlring, die neu im Programm ist, unter anderem die wichtigsten Maßnahmen zum innerstädtischen Radverkehr in München erläutert. Alle Radbegeisterten sind eingeladen, dabei jetzt im Frühling die schönsten Ecken Münchens auf zwei Rädern zu erkunden. Beide Touren beginnen jeweils um 17 Uhr und dauern circa zweieinhalb Stunden. Der genaue Treffpunkt wird mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Die Anmeldung ist unter https://muenchenunterwegs.de/angebote/muenchen-neu-entdecken möglich.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen beschränkt, es empfiehlt sich eine rasche Anmeldung. Auf der genannten Webseite finden sich außerdem ausführliche Informationen zu den weiteren geführten Touren, die das Mobilitätsreferat von Mai bis Oktober auf neun Routen anbietet. Die Touren bieten Gelegenheit, die schönsten Ecken Münchens auf attraktiven und sicheren Routen mit dem Fahrrad zu erkunden. Auf den Touren erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über die Stadtentwicklung, neue und historische Viertel sowie über Projekte der städtischen Radförderung. Nicht zuletzt lassen sich bei den Radtouren auch neue Bekanntschaften schließen.

Das Mobilitätsreferat ist Veranstalter der Touren, die von guiding architects munich durchgeführt werden. Zu jeder Tour gibt es ein kleines informatives Booklet, anhand dessen man die Tour nachfahren oder Informationen dazu nachlesen kann.