Rag’n’Bone Man live am 05.03.2018 im Zenith München

Der BRIT & Echo Award Gewinner Rory Graham (alias Rag’n’Bone Man) kommt im Frühjahr im Rahmen seiner heiß erwarteten Grande Reserve Tour erneut nach Europa. Mit seinem Multi-Platin-Album „Human“ im Gepäck bereist er 20 Länder, und spielt darunter auch seine bisher größte Show im legendären Londoner Alexandra Palace. In Deutschland und Österreich tritt Rag’n’Bone Man zwischen dem 24. Februar und 6. März in Offenbach, Wien, München und Köln auf.

Seine Hit-Single Human erreichte in Frankreich Diamond-Status, Platin in acht weiteren Ländern, hielt sich fünf Wochen lang auf Platz eins der europäischen Airplay Charts und führte die iTunes Charts in 46 Ländern an.

Der phänomenale weltweite Erfolg von Human ist Ergebnis von Rorys jahrelangen beharrlichen Performances. Mit nur 15 begann er in seiner Heimatstadt Uckfield mit dem Rappen, bevor ihn sein Vater mit 19 ermutigte, auf lokalen Blues-Nächten zu singen. Seine Liebe zum Blues und Rap entwickelte sich rasch zu Größerem, als er Brightons Hip-Hop Crew The Rum Committee beitrat, die regelmäßig auf Hip-Hop Events in Brixton, London auftraten. Die Veröffentlichungen seiner Eps, Blues Town, Wolves und Disfigured, machten ihn schon früh einer breiteren Masse bekannt und bescherten ihm eine treue Fanbasis.

In diesem Jahr erhielt Rag’n’Bone Man mit zwei BRIT Awards als erster überhaupt gleichzeitig den Critic’s Choice und den Best British Breakthrough Act Award. Er spielte ausverkaufte Europatourneen, darunter drei Abende im der Londoner O2 Brixton Academy, und performte in renommierten TV-Shows unter anderem als Gast von Graham Norton, Jools Holland, Jimmy Fallon und Ellen DeGeneres.

Mo, 05.03.18, 20:00 UhrZenith, die Kulturhalle

Lilienthalallee 29, 80939 MÜNCHEN – FREIMANN

Tickets: www.eventim.de