Rag’n’Bone Man meldet sich mit neuer Single „What Do You Believe In?“ zurück

Mit seinem Welt-Hit “Human“ schaffte Rag’n’Bone Man vor rund sieben Jahren den internationalen Durchbruch und hielt sich auch in Deutschland unglaubliche 12 Wochen lang auf Platz #1 der Single-Charts.

Seitdem hat sich der 39-Jährige mit mehr als 9 Milliarden Streams als einer der erfolgreichsten Blues- und Soul-Sänger überhaupt etabliert, was vor allem an seiner einzigartigen Stimme und seinem Songwriting-Talent liegt.

Das stellt er auch nun wieder unter Beweis und hat mit „What Do You Believe In?“ gestern Abend eine neue Single veröffentlicht.

Hier könnt Ihr Euch den neuen Song anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=cQWOc8I__aw

Inspiriert von persönlichen Erfahrungen beschäftigt sich der „What Do You Believe In?“ mit Themen wie Verlust, Vaterschaft und der Sinnsuche in schlechten Zeiten: „Der Text entstand, nachdem ich einen mir nahestehenden Menschen verloren hatte”, so Rag’n’Bone Man. „Einem Kind einen solchen Umstand erklären zu müssen, ist seltsam. Ich hatte nie etwas mit Religion zu tun. Trotzdem muss man sich die Frage stellen lassen: Wohin gehen die Menschen? Und genau darum geht es in dem Lied. Es ist eigentlich egal, woran die Leute glauben. Man kann glauben, dass sie an einen besseren Ort gegangen sind.“

Über „What Do You Believe In“

Rag’n’Bone Man ist wieder zurück – und mit ihm seine mitreißenden Blues-Vocals, wie der gefeierte britische Sänger in neuer Stärke auf seiner heute erscheinenden, brandneuen Single „What Do You Believe In?“ demonstriert, die einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Karriere markiert.

Mit seiner besonderen Stimme und seinen schonungslos ehrlichen Texten hat Rag’n’Bone Man eine ganze Ära geprägt. Ein Erfolg, der bis heute für sich spricht: Sein gefeiertes Debütalbum „Human” wurde im Vereinigten Königreich vier Mal mit Platin sowie in siebenundzwanzig weiteren Ländern mit Mehrfach-Platin ausgezeichnet und stellt das am schnellsten verkaufte Debütalbum eines männlichen Solokünstlers des Jahrzehnts dar. Auch in Deutschland erreichte das Album Platin-Status und stiegt auf Platz #2 der offiziellen deutschen Charts ein. Und auch sein zweites Album „Life By Misadventure“ war ein Erfolg. Es stieg in Deutschland auf Platz #5 sowie in den UK-Charts auf Platz #1 ein. In UK hielt es sich sieben Wochen lang in den Top 10 und entwickelte sich so zum am schnellsten verkauften Longplayer eines Solokünstlers des Jahres 2021. Mit über neun Milliarden weltweiten Streams (Tendenz steigend) seines gesamten Repertoires ist Rag’n’Bone Man eine Stimme mit buchstäblich globaler Strahlkraft.

„What Do You Believe In?“ beschreibt Rag’n’Bone Mans Entwicklung, wieder Freude in seinem Leben zuzulassen und die Suche nach Trost in seinem Familienleben. Inspiriert von persönlichen Erfahrungen beschäftigt sich der Song mit Themen wie Verlust, Vaterschaft und der Sinnsuche in schlechten Zeiten. Rag’n’Bone Man seziert in dem Song die universellen Fragen rund um die Themen Leben und Tod, während er die besondere Bedeutung der Familie als Quelle der Stärke und des Trostes hervorhebt.

„Der Text entstand, nachdem ich einen mir nahestehenden Menschen verloren hatte”, so Rag’n’Bone Man. „Einem Kind einen solchen Umstand erklären zu müssen, ist seltsam. Ich hatte nie etwas mit Religion zu tun. Dennoch muss man sich die Frage stellen lassen: Wohin gehen die Menschen? Und genau darum geht es in dem Lied. Es ist eigentlich egal, woran die Leute glauben. Man kann glauben, dass sie an einen besseren Ort gegangen sind.“

Mit „What Do You Believe In?“ demonstriert Rag’n’Bone Man seine Entwicklung als Künstler, der gefühlvolle Melodien mit den lebendigen Klängen des Hip-Hop der Nullerjahre verbindet – ein Genre, das seine musikalische Reise maßgeblich beeinflusst hat. Mit seinem berührenden Text und seiner aufbauenden Energie gibt der Song einen ersten Vorgeschmack dessen, was man in diesem Jahr von Rag’n’Bone Man erwarten darf: Ein tiefgründiges und packendes Musikerlebnis.

Mit seinen rauen Blues-Vocals eroberte der als Rory Charles Graham im britischen Sussex geborene Ausnahmesänger im Jahr 2017 mit seinem Debütalbum „Human“ die Welt im Sturm. Nachdem er mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen eindrucksvoll seinen Ausnahmestatus als stimmliches Kraftpaket untermauert hat, kehrt Rag’n’Bone Man nun mit seinem neuen Single „What Do You Believe In?“ zu seinen Wurzeln zurück, während er gleichzeitig neue kreative Territorien erkundet.