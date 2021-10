Ralf Moeller setzt als CfO, Chief Fitness Officer, bei Racing Unleashed ein Signal!

In München startet das Schweizer e-Racing Unternehmen Racing Unleashed mit einer Simulator Racing Weltliga und einem Weltstar als Fitnesscoach.

Warum engagiert sich der Hollywoodstar, Bodybuilder und Fitness-& Ernährungsexperte jetzt als Chief Fitness Officer im rasant wachsenden e-sports, gaming und Simulator-Sport?

Weil die Zeit, wo die Freaks und Nerds der e-sport-Szene allein zu Hause, sozial isoliert, ständig nur vor ihren Computern sitzend und von Burger, Chips, Coca-Cola und Red Bull lebend, nunmehr für die meisten dieser Profis vorbei ist.

Längst haben sie gespürt, dass aufgrund zunehmend stärkerer Konkurrenz ihre suboptimalen körperlichen Verfassungen, ihre Kondition und ihre Konzentration im Finish der meist 30-minütigen Rennen nachlassen – und sich Unaufmerksamkeiten, Nervenschwäche und Fehler einschleichen, die ihre Top-Platzierungen gefährden.

Deswegen legen die Profi-Simulator-Rennfahrer viel mehr Wert auf Gesundheit, Ernährung, Fitness und Resilienz bzw. mentale Stärke. Ralf Moeller wird sich in seiner neuen Rolle als Chief Fitness Officer diesem Manko an psychischer und physischer Fitness annehmen, damit interessierte Sim Racer ein perfektes Fitnesslevel bekommen. Der neue CfO, der heute mit über 60 fitter denn je ist, wird mit Fitness- und Ernährungscoaching führen, trainieren und fordern.

So entsteht auf beiden Seiten dieser eigenen «Welten», die nicht unterschiedlicher sein könnten, eine grosse Herausforderung und eine win-win-Situation. Am Ende wird die e-sports/Sim-Sport-Welt mit der Fitness-World zusammenwachsen – und gemeinsam wachsen.

Nach den Racing Unleashed Standorten in der Schweiz, in Spanien, in Italien und Deutschland stehen die nächsten Expansionsprojekte in Grossbritannien, den Niederlanden, in den USA, im Mittleren Osten, in Russland, Indien und Japan an.

Auftakt zur Weltliga

Die Weltliga startet und ein Weltstar feiert Premiere: Ralf Moeller, der Schauspieler, Regisseur, Bodybuilder und «Mr. Universum», ist der Star- und Überraschungsgast dieses Launch-Events, bei dem seine Ernennung als CfO beim e-sports und Sim-Racing Start-up Racing Unleashed als Highlight bekannt gegeben wird. Seine neue Position als CfO ist gleichzeitig eine Wertschätzung für die digitale, virtuelle, globale Motorsport-Welt – und hat Signalwirkung.

Mehr Infos: www.racing-unleashed.com