Ramersdorf: Festnahme und Durchsuchungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet, wurde ein 18-jähriger Münchner (mit italienischer

Staatsangehörigkeit) in den Abendstunden des 23.10.2021 im Rahmen einer

Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher am U-Bahnhof „Karl-Preis-Platz“

durch Stichverletzungen am Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Die daraufhin sofort

eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung

der Täter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden in der Folge durch das

Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen.

Durch die intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten insgesamt fünf aktiv an

der Auseinandersetzung beteiligte Personen im Alter zwischen 15 – 17 Jahren (alle mit

deutscher bzw. doppelter Staatsangehörigkeit) namentlich identifiziert werden. Auf Antrag

der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München gegen einen der Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten

Totschlags und Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften aller fünf

Tatverdächtigen in den Stadtteilen Am Hart, Forstenried, Hasenbergl, Maxhof und

Westend.

Die Beschlüsse des Amtsgerichts München wurden in den sehr frühen Morgenstunden

des heutigen Freitags, 19.11.2021, vollzogen und ein 15-jähriger Tatverdächtiger von

Spezialeinheiten aufgrund des Haftbefehls festgenommen. Der festgenommene

Tatverdächtige wird im Verlauf des Nachmittags dem zuständigen Ermittlungsrichter

vorgeführt werden.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) dauern weiterhin an.