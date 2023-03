Ramersdorf: Fußgängerin von anfahrendem Linienbus verletzt

Am Montag, 06.03.2023, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Busfahrer mit einem MAN Linienbus mit Anhänger stadtauswärts. An der Haltestelle „Anzinger Straße“ hielt der 61-Jährige, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu ermöglichen.

Eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München stieg an dieser Haltestelle aus dem Linienbus aus und lief an dem Bus entlang in Richtung Heck. Auf Höhe des Anhängers geriet die 66-Jährige ins Stolpern und stürzte. Als der 61-Jährige mit dem Bus anfuhr, wurde die 66-Jährige von einem Reifen des Anhängers im Bereich der Beine überrollt.

Die 66-Jährige verletzte sich im Bereich der Beine schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Linienbus sowie am Anhänger entstand kein Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.