Ramersdorf-Perlach: Trickbetrug „Love Scam“

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 06.06.2023 und Montag, 24.07.2023, suchte ein bislang unbekannter Täter unter falscher Namensangabe über ein Chatprogramm Kontakt mit einer 55-Jährigen mit Wohnsitz in München und täuschte Interesse an einer romantischen Beziehung vor.

Im Verlauf der Beziehung gab der unbekannte Täter an, dringend Geld in Form von Gutscheinkarten für die Bezahlung verschiedener Rechnungen zu benötigen. Die 55-Jährige versendete daraufhin die Codes von zahlreichen dieser Gutscheinkarten über den Chat an den unbekannten Täter.

Am Montag, 24.07.2023, beobachtete eine Mitarbeiterin einer Drogerie, wie die 55-Jährige zum wiederholten Male eine große Anzahl an Gutscheinkarten in der Filiale erwarb. Einen Betrug ahnend verständigte die Mitarbeiterin den Polizeinotruf.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 55-Jährigen im genannten Zeitraum ein Vermögensschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden war.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 77 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Hinweis Ihrer Polizei:

Die unbekannten Täter täuschen bei sogenannten “Lovescam“ über längere Zeit (per E-Mail, WhatsApp) den Geschädigten vor, dass sie eine Liebesbeziehung zu diesen aufbauen möchten, wodurch bei den Geschädigten eine emotionale Bindung (zur eigentlich unbekannten Person) entsteht. Im Zuge der Kommunikation werden von den Tätern große Vermögen, Geldgewinne oder ähnliches vorgetäuscht, mit welchen ein gemeinsames Leben in der Zukunft finanziert werden soll. In der Folge wird vorgegeben, dass Probleme aufgetaucht sind, welche sich nur durch (Voraus-)Zahlungen verschiedenster Beträge lösen lassen. Im Glauben an die Redlichkeit und die erwiderte Liebe/Freundschaft des Gegenübers, überweisen die Geschädigten die von den Tätern geforderten Gelder, um die versprochene Leistung zu erhalten oder dem “geliebten Menschen“ zu helfen, bzw. diesen zu sich zu holen. Hierbei werden die Beträge vornehmlich in das Ausland überwiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/018837/index.html