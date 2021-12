Ramersdorf-Perlach: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Am Donnerstagabend ist bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws ein hoher Sachschaden entstanden.

Im Kreuzungsbereich Putzbrunner Straße und Karl Marx Ring stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurde eine Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr verschaffte sich mit hydraulischem Rettungsgerät Zugang zur Verletzten. Nach einer kurzen Versorgung vor Ort kam diese im Anschluss in den Schockraum einer Münchner Klinik. Die andere am Unfall beteiligte Person blieb unverletzt. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.