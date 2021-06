Ramersdorf-Perlach: Vorsätzliche Brandstiftung

Am Dienstag, 01.06.2021, gegen 20.50 Uhr, wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in der Ayinger Straße informiert.

Als die Feuerwehr wenig später am Brandort eintraf, konnte eine brennende Wohnungseingangstür im ersten Obergeschoss festgestellt werden und das Feuer wurde gelöscht.

Eine über 70-jährige Bewohnerin, die sich zur Tatzeit des Brandes in der Wohnung befand, konnte unverletzt geborgen werden.

Durch den Brand wurde neben der zerstörten Wohnungstür auch der dortige Bereich vor der Wohnung beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen wurde die vor der Wohnung befindliche Fußmatte vorsätzlich durch einen unbekannten Täter, gegen 20:50 Uhr, in Brand gesetzt.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.