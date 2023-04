Ramersdorf: Raub in einer Wohnung

Am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 02:40 Uhr, verschafften sich zwei männliche, vermummte Täter Zutritt über eine geöffnete Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung und forderten Wertsachen von allen in der Wohnung befindlichen Personen (über fünf männliche und weibliche Personen im Alter von 23 bis 61 Jahren mit Wohnsitzen in München und anderen Landkreisen in Bayern).

Während des Raubüberfalls wurde eine der in der Wohnung befindlichen Person durch einen der Täter mit einer Hieb- und Stoßwaffe am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit einer Tatbeute im Wert von über tausend Euro aus der Wohnung.

In der Folge wurde aus der Wohnung heraus der Polizeinotruf 110 verständigt. Es wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dazu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Verletzte (ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen) wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 06:30 Uhr eine Wohnung in Berg am Laim durchsucht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 – 38 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, 3-Tage-Bart, helle Hautfarbe, schwarzer Pulli mit Kapuze, helle Jeanshose, dunkelbraune bis schwarze kurze Haare, schwarzes Bandana mit weißem Muster.

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, schwarzer Pulli, Jeanshose, Skimaske.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße, Baumkirchnerstraße, Sankt-Veit-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.