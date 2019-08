Rangelei wegen überfüllter S-Bahn

Am frühen Sonntagmorgen (4. August 2019) kam es im Bahnhof Pasing in einer stehenden S-Bahn bzw. am Bahnsteig zu körperlichen Auseinandersetzungen unter mehreren Personen. Ursache war die Überfüllung einer Richtung Geltendorf verkehrenden S4.

Kurz vor 1 Uhr gerieten mehrere Personen in einer S4 am Bahnsteig 7 des Pasinger Bahnhofs in Streit. In dessen Folge wurde auch die Notbremse gezogen. Erste Ermittlungen ergaben, dass drei Männer im Alter von 26, 48 und 52 Jahren, allesamt Deutsche, in der überfüllten S-Bahn in Streit gerieten. Zuvor soll mehreren Familienmitgliedern des 48-Jährigen aus Wippingen, Baden-Württemberg, wegen der Überfüllung der Zutritt an der Türe in die S4 verweigert worden sein. Dabei soll ein 52-jähriger aus Gröbenzell den Familienvater, der sich bereits in der S-Bahn befunden hatte, den Ausstieg mit ausgetreckten Händen verwehrt haben. Danach sei es zu einem Gerangel gekommen, in das auch ein 26-Jähriger aus Moorenweis involviert gewesen sein soll. Leicht verletzt wurde nur der 48-Jährige; er erlitt einen kleinen Riss an der Oberlippe.

Der genaue Hergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Alle Betroffenen wurden noch vor Ort entlassen. Die Beteiligten erlitten keine sichtbaren Verletzungen. Es kam zu verspäteter Abfahrt der S4. Aufgrund der am Wochenende bis Montag, voraussichtlich 4 Uhr, gesperrten S-Bahn-Stammstrecke kam es zu keinen betrieblichen Auswirkungen.