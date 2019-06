Raser auf der Ingolstädter Straße mit 134 km/h unterwegs

Am Freitag, 14.06.2019, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) auf der Ingolstädter Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 18:00 Uhr wurde ein 28-jähriger Münchner mit seinem Pkw BMW mit 134 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit musste er bei der Anhaltung so stark bremsen, dass seine Reifen deutlich hörbar quietschten.

Er wurde wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.

Bei einer so hohen Geschwindigkeitsüberschreitung erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro, zwei Punkten und ein Fahrverbot von drei Monaten. In der Regel wird bei einer doppelten Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit von einer Vorsatztat ausgegangen, wodurch sich das Bußgeld verdoppelt.