Raser (Motorrad und Pkw) auf der Ingolstädter Straße unterwegs

Am Freitag, 28.05.2021, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) in den Abendstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße durch. Hier wurde in Verkehrsbereichen gemessen, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50

km/h beträgt.

Gegen 21:50 Uhr wurde ein Kawasaki Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 101km/h gemessen. Fahrer war ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Erding. Gegen 23:00 Uhr wurde ein BMW Pkw mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h gemessen. Fahrerin war eine 18-jährige Münchnerin.

Die beiden Fahrzeugführer erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Insgesamt wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße im Anzeigenbereich gemessen. Davon lagen vier im Fahrverbotsbereich.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeiten sind Hauptunfallursachen von schweren Verkehrsunfällen. Die Münchener Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.