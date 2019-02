Rate Your Date feiert Premiere in München

Nach der umjubelten Weltpremiere in Berlin feierte gestern ein begeistertes Publikum die Premiere von RATE YOUR DATE in München. Neben den drei Hauptdarstellern Alicia von Rittberg, Marc Benjamin und Nilam Farooq waren vom Filmteam u.a. Frederik Götz, Lisa Bitter, Regisseur und Drehbuchautor David Dietl, Produzent Thomas Peter Friedl und Ko-Produzent Stefan Gärtner vor Ort.

Moderator Dominik Porschen sowie Fox-Geschäftsführer Benjamin Bach begrüßten unter donnerndem Applaus die Premierengäste.

Unter dem Premierenpublikum waren unter anderem folgende VIP-Gäste: Katja Eichinger, Nina Eichinger, Timothy Peach, Regisseur Marc Rothemund. Nach der Vorführung wurde von Twentieth Century Fox in Zusammenarbeit mit Paulaner zur After-Show-Party ins XO. geladen.

RATE YOUR DATE ist eine moderne Komödie über die Unmöglichkeit der Liebe in Zeiten unendlicher digitaler Möglichkeiten. In den Hauptrollen ein Quartett, das zu den eindrucksvollsten jungen deutschen Darstellern zählt: Alicia von Rittberg (BALLON, JUGEND OHNE GOTT), Edin Hasanovic (NUR GOTT KANN MICH RICHTEN, YOU ARE WANTED), Nilam Farooq (MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN, HEILSTÄTTEN) und Marc Benjamin (VIELMACHGLAS, HIGH SOCIETY).

Die Dreharbeiten in Berlin und München wurden gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern und dem Deutschen Filmförderfonds.

RATE YOUR DATE startet am Donnerstag, den 7. März, bundesweit in den Kinos.