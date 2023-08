Raub am U-Bahnhof Böhmerwaldplatz: 42-Jähriger von Jugendgruppe brutal zusammengeschlagen

Am Samstag, 29.07.2023, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einem Zeugen über eine verletzte Person im U-Bahnhof Böhmerwaldplatz informiert. Die sofort zum U-Bahnhof beorderten Einsatzkräfte stellten vor Ort einen schwerverletzten 42-Jährigen mit Wohnsitz in München fest. Aufgrund der Verletzungen war keine Befragung der Person möglich. Er wurde vor Ort vom hinzugerufenen Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden diverse Prellungen und Hämatome am Oberkörper sowie im Kopfbereich festgestellt.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass eine größere Personengruppe aus Jugendlichen den 42-Jährigen vor Ort abgepasst hatten. Anschließend schlugen sie ihn mit äußerster Brutalität nieder und traten dabei auch gegen den Kopf des 42-Jährigen obwohl dieser bereits am Boden lag. Währenddessen wurden ihm auch persönliche Gegenstände abgenommen. Die Tätergruppe konnte im Anschluss unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen wegen schwerem Raub übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Böhmerwaldplatz (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.