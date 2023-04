Raub in der Altstadt

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 21:15 Uhr, befanden sich eine 52-Jährige aus dem Landkreis Straubing und ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in Hof als Touristen in der Maximilianstraße in München. Auf Höhe der Residenzstraße wurde die 52-Jährige von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Dieser riss nun an ihrer Handtasche.

Die 52-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und der unbekannte Täter konnte mit der Handtasche flüchten. Ein unbeteiligter Zeuge rannte dem unbekannten Täter hinterher. Der Täter entnahm den Geldbeutel aus der Handtasche und ließ die Handtasche anschließend fallen.

Durch den Raubüberfall erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 1,70 m – 1,80 m groß, schlank, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, dunkle Winterjacke, dunkle Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maximilianstraße, Residenzstraße, Odeonsplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.