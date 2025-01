Raubdelikt durch falsche Polizeibeamte – Zeugenaufruf

Am Samstag, 11.01.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, war ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf einem Platz in der Isarvorstadt unterwegs. Dort wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

Nachdem sie dem 26-Jährigen zunächst vehement eine angebliche Personenkontrolle angekündigt hatten, hielten sie ihn fest und durchsuchten seine Taschen. Die Täter entnahmen hieraus den Geldbeutel des 26-Jährigen und entwendeten daraus Bargeld sowie eine Bankkarte. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Innenstadt.

Der 26-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Er begab sich am Folgetag zu einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete dort Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 20-25 Jahre alt, 180 cm, athletisch, kurze, wellige Haare mit Mittelscheitel, Vollbart, akzentfreies Deutsch, Daunenmantel

Täter 2: männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 20-25 Jahre alt, 180 cm, athletisch, Daunenjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bob-van-Benthem-Platz, Morassistraße, Kohlstraße und Erhardtstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.