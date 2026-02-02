Raubdelikt durch zwei unbekannte Täter – Sendling-Westpark

Am Montag, 02.02.2026, gegen 02:00 Uhr, raubten zwei bislang unbekannte Täter einem 24-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München im Westpark dessen Mobiltelefon.

Nach Angaben des 24-Jährigen forderten die beiden Unbekannten ihn auf, Geld herauszugeben. Er leerte seine Taschen und legte auch ein Mobiltelefon auf den Boden. Einer der Täter nahm das Handy an sich, der andere trat den 24-Jährigen gegen das Knie.

Die beiden Täter entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige erstattete kurz darauf bei einer Polizeiinspektion Anzeige. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können derzeit wie folgt beschrieben werden:

Männlich, beide ca.180 cm groß und vermummt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westparks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.