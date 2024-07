Raubdelikt in Feldmoching

Am Dienstag, 02.07.2024, gegen 06:00 Uhr, befand sich eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München auf der westlichen Seite des Feldmochinger Sees. Als sie dort am Seeufer stand, kam ein bislang unbekannter Täter auf sie zu und schubst sie mit beiden Händen in ein nahgelegenes Gebüsch. Im Anschluss zog sie der unbekannte Täter an ihrem linken Bein in Stück aus dem Gebüsch und griff im Anschluss nach der rechten Hand der 48-Jährigen, in welcher sie ihr Mobiltelefon festhielt. Der Täter nahm dieses Mobiltelefon an sich und die 48-Jährige konnte flüchten.

Die 48-Jährige flüchtete bis zur Bushaltestelle Lerchenstraße und fuhr weiter mit der S-Bahn nach Moosach und erstattete dort Anzeige.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß; bekleidet mit einem schwarzen oder dunkelblauen Kapuzenpulli mit einem rot/weiß/blauen Tuch vor dem Mund, lange blaue Jeanshose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Feldmochinger Sees, Karlsfelder Straße und die Grünanlage westlich vom Feldmochinger See (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.