Raubdelikt in Laim

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 18:30 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in

München zu Fuß im Bereich der Veit-Stoß-Straße. Hier wurde er von einem bislang

unbekannten Täter unvermittelt angesprochen. Dieser drohte dem 20-Jährigen Gewalt an

und forderte dessen mitgeführtes Bargeld.

Der 20-Jährige entnahm daraufhin aus seiner Geldbörse Bargeld, versuchte anschließend

jedoch zu flüchten. Der Täter holte den 20-Jährgen jedoch ein und schlug ihm mehrfach

in dessen Gesicht. Anschließend entriss er dem 20-Jährigen das Bargeld in Höhe eines

zweistelligen Betrages und flüchtete in unbekannte Richtung.

Durch die Schläge wurde der 20-Jährige verletzt. Er begab sich erst am übernächsten

Tag zu einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 22 Jahre alt, 190 cm groß, schlank, osteuropäische Erscheinung, kurze

Haare; bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke (enganliegend und gesteppt), vermutlich

schwarze Schuhe, blaue Jeans.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Veit-Stoß-

Straße, Friedenheimer Straße und Landsberger Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht,

die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.