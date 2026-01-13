Raubdelikt in Laim

Am Montag, 12.01.2026, gegen 18:45 Uhr, verabredete sich ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München am Laimer Platz mit einem bisher unbekannten Täter, um dort einen privaten Kauf einer Hardwarekomponente für einen Computer, der zuvor auf einer Onlineverkaufsplattform vereinbart worden war, durchzuführen.

Am Laimer Platz wurde der 20-Jährige vom Verkäufer mit einem E-Scooter abgeholt. Anschließend begaben sich beide auf einen nahegelegenen Spielplatz. Dort angekommen trat eine weitere, vermummte, männliche Person an den 20-Jährigen heran und griff ihn unvermittelt mit Pfefferspray an. Der 20-Jährige wurde anschließend von beiden Tätern zu Boden gebracht. Zudem wurde er geschlagen und getreten und ihm wurde das für den Kauf bestimmte Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro abgenommen. Die beiden Täter flüchteten anschließend unerkannt mitsamt der Tatbeute.

Ein auf den Vorfall aufmerksam gewordener bislang unbekannter Passant verständigte im Weiteren die Rettungsleitstelle. Die hinzugezogene Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein. Diese führte jedoch nicht zur Ergreifung der Täter.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, ca. 170 cm groß, 17-20 Jahre; südländisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze, lockige Haare, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent, schwarze Jacke mit Kapuze der Marke “Moncler”

Täter 2:

männlich, ca. 170 cm groß, schlank, jugendliches Alter, südländisches Erscheinungsbild

maskiert mit grauer Kapuze auf dem Kopf und graues Tuch vor dem Mund/Nasebereich

bewaffnet mit Pfefferspray

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Spielplatzes am Laimer Platz (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der unbekannte Passant, der den Notruf informierte, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.