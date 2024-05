Raubdelikt in Laim: Polizei kann fünf Tatverdächtige ermitteln

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, 26.01.2024, gegen 23:15 Uhr, ein Raubdelikt, bei dem ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München von mehreren Tätern angegriffen und beraubt wurde. Unter anderem wurden ihm damals seine Geldbörse und das Mobiltelefon entwendet. Durch die Tathandlung wurde der 23-Jährige verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 21 (Raubdelikte) konnten nun fünf Tatverdächtige identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um zwei 21-Jährige, zwei 22-Jährige sowie einen 24-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München). Sie wurden wegen des Raubdeliktes angezeigt. Die Tatbeute konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.