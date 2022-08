Raubdelikt in Laim

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 01:10 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in

München in der Agnes-Bernauer-Straße. Der 20-Jährige wurde dort von einem bislang

unbekannten Mann angerempelt. Als es zum Gespräch kam, forderte der Täter den 20-

Jährigen auf ihm dessen Wertsachen zu übergeben. Er drohte damit ein Messer zu

verwenden, wenn er dies nicht täte.

Der 20-Jährige übergab daraufhin einen geringen Bargeldbetrag und seine Kopfhörer an

den Täter. Als dieser die Beute hatte flüchtete er in unbekannte Richtung. Daraufhin

verständigte der 20-Jährige über den Notruf 110 die Polizei über den Vorfall. Eine sofort

eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle Hautfarbe; bekleidet mit

kurzer Hose, dunklem Pullover und einem Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agnes-Bernauer-Straße und

Ossietzkystraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.