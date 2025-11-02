Raubdelikt in Obergiesing

Am Freitag, 31.10.2025, 00:10 Uhr, war ein 26-jähriger, us-amerikanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Trier zu Fuß in der Severinstraße in Obergiesing unterwegs. Dort traten fünf bislang unbekannte Täter an ihn heran und bedrohten ihn mit einem Messer. Der 26-Jährige wurde aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen, welche ihm daraufhin aus der Hand gerissen wurde. Die Täter entwendeten das Bargeld aus der Geldbörse, ließen diese zurück und flohen im Anschluss in Richtung Werinherstraße.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Vier der Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, da. 175-180 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, Oberlippenbart, etwas dunklere Hautfarbe, dunkle Augenbrauen, schwarze Haare, dunkle Hose, grauer Kapuzenpullover, mit Messer bewaffnet

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, breite Schultern, kurze Haare, schwarze Pufferjacke, mit Messer bewaffnet

Täter 3:

Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Augenbrauen, etwas dunklere Haut, schmales Gesicht, grauer Trainingsanzug mit Kapuze

Täter 4:

jugendliches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Severinstraße, St.-Martins-Platz und Werinherstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.