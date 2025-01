Raubdelikt in Pasing – 16-Jährige geschlagen und getreten

Am Samstag, 11.01.2025, gegen 19:00 Uhr, traf sich eine 16-Jährige mit Wohnsitz in Memmingen mit einer Freundin in München. Hier stießen neben der Freundin zwei weitere, der 16-Jährigen entfernt bekannte Mädchen und zwei ihr vollkommen unbekannte Jungen dazu. Die Gruppe begab sich dann gemeinsam von der Innenstadt nach Pasing zu einem dort befindlichen Einkaufszentrum.

Dort haben die zwei Jungen die 16-Jährige von den restlichen Mädchen separiert, indem sie diese aufgefordert haben, sich abseits in einem Innenhof mit ihr zu unterhalten. Dort haben die beiden Jungen dann unvermittelt auf die 16-Jährige eingeschlagen und getreten.

Die beiden Täter forderten zudem die Jacke der 16-Jährigen. Nachdem die Beiden ihr letztlich gemeinschaftlich die Jacke entrissen hatten, ließen sie von ihr ab und entfernten sich gemeinsam mit den restlichen Begleiterinnen vom Tatort.

Die 16-Jährige begab sich zunächst mit dem Zug allein nach Hause, wo sie dann im Nachgang zusammen mit ihrer Mutter zur örtlichen Polizeiinspektion ging, um Anzeige zu erstatten. Die 16-Jährige wurde verletzt und musste sich ärztlich Behandlung begeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rathausgasse, Landsberger Straße und Bäckerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.