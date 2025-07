Raubdelikt in Schwabing – 90-Jährige auf Friedhof überfallen

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 14:00 Uhr, befand sich eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München am Nordfriedhof und war dort mit Grabpflege beschäftigt.

Unvermittelt trat ein unbekannter Mann an sie heran und riss ihr die um den Hals getragenen Halsketten ab. Die über 90-Jährige stürzte dabei zu Boden und konnte nicht selbständig wieder aufstehen.

Nach einiger Zeit wurde die Seniorin von Friedhofsbesuchern aufgefunden. Diese verständigten auch den Polizeinotruf 110.

Der Täter konnte durch die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Die erbeuteten Halsketten haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die über 90-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, ungepflegte Frisur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ungerer Straße rund um den Nordfriedhof (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.