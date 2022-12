Raubdelikt: Tatverdächtige durch Ortung der Kopfhörer festgenommen

Am Sonntag, 04.12.2022, gegen 06:30 Uhr, wurde ein 24-Jähriger, mit Wohnsitz in Starnberg, vor einer Diskothek im Bereich der Hackerbrücke von einer Gruppe männlicher Personen angesprochen. Im Außenbereich der Diskothek wurde der 24-Jährige dann unvermittelt angegriffen, wobei im weiteren Verlauf seine Jacke und seine mitgeführte Tasche entwendet wurde. Die Täter konnten daraufhin flüchten.

Der 24-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110 und erläuterte, dass er seine Kopfhörer am Karlsplatz orten konnte. Am Karlsplatz konnten eingesetzte Streifen zwei 19-Jährige und einen 23-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München) einer Kontrolle unterzogen werden. Direkt neben den Tatverdächtigen wurde in einem Mülleimer die Geldbörse des 24-Jährigen aufgefunden.

Eine erneute Ortung der Kopfhörer ergab, dass sich diese mittlerweile in Berg am Laim befanden. Da sich nun ein konkreter Tatverdacht gegen einen 19-Jährigen und 21-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) ergab, wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Wohnung erwirkt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten die beiden Tatverdächtigen angetroffen werden und zudem Teile der Tatbeute (Kopfhörer und anderes). Weiterhin wurden ein Teleskopschlagstock und eine Schreckschusspistole aufgefunden.

Die zwei Tatverdächtigen wurden zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Der 19-Jährige wurde wieder entlassen, gegen den 21-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in Bezug auf die fünf Tatverdächtigen aufgenommen.